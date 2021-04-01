IAEA raporu ortaya çıktı: İran’dan ‘uranyum’ adımı…

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin yeni raporunu yayımladı. Raporda, İran yönetiminin Natanz Nükleer Tesisinde IR-2m santrifüjleri ile uranyum zenginleştirmeye başladığı belirtildi. İran ile 5+1 ülkeleri arasında imzalanan nükleer anlaşma çerçevesinde İran yönetiminin nükleer tesislerinde IR-1 santrifüjlerini kullanması kararlaştırılmıştı. Natanz Nükleer Tesisinde geliştirilmiş IR-2m santrifüjlerinin kullanılmaya başlanması, nükleer anlaşmanın ihlali anlamına geliyor.

İran yönetimi, 2018 yılında eski ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından anlaşmadaki taahhütlerini aşamalı olarak askıya almaya başlayacağını duyurmuştu. Fordo Nükleer Tesisinde uranyumu yüzde 20 zenginleştirmeye başladığını duyuran İran yönetimi, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşmasının Ek Protokollerinden de ayrılarak taahhütlerini askıya almıştı.

İRAN YÜZDE 20’YE ÇIKARDI

2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma İran'a yüzde 3.67 uranyumu zenginleştirme hakkı verirken, İran yönetimi bu oranı yüzde 20 oranına taşıdı.

Uranyumun yüzde 20 zenginleştirilmeye başlandığı Fordo, 28 Ocak tarihinde açıklama yapan İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, nükleer faaliyetlerinde hızlı bir ilerleme kat ettiklerini belirterek, “3 aydan önce binin üzerinde IR-2m santrifüj makinelerini yerleştirmiş olacağız. Bu makineleri aynı zamanda hem üretiyor hem de kuruyoruz” ifadesini kullanmıştı.

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