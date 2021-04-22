IBM 350 bin çalışanla ofise dönmeye hazırlanıyor

Corona virüsü ile beraber çalışma şekillerinin değiştiği tüm dünyada şirketler de yeni modeller için çalışmalarına devam ediyor. Çalışan sağlığını ve güvenliğini riske atmadan ofise dönme hazırlıkları yapanlardan biri de IBM.

Bloomberg'in haberine göre IBM CEO'su Arvind Krishna şirketin yaklaşık 350 bin çalışanının %80'inin pandemiden sonra hibrit bir modelle çalışmasını bekliyor.

Şirket, en büyük önceliğinin çalışanlarının sağlığı ve güvenliği olduğunu söylüyor. IBM’in insan kaynakları başkan yardımcısı Joanna Daly, çalışanların endişelerini gidermek için olabildiğince şeffaf ve iletişime dayalı bir liderlik sergilemeye çalıştıklarını belirtiyor.

İlk olarak The New York Times’da yer alan habere göre IBM, ofise dönüşü kolaylaştırmak için yeni bir oryantasyon programı tasarladı.

SONIA İLE OFİSE DÖNÜŞ

Program detaylarını sunum olarak paylaşan IBM, Sonia isminde kurgusal bir karakter yarattı. Sunum içerisinde de Sonia'nın ofise gelirken ve ofis içinde dikkat edilmesi kuralları anlattığı tasarımlara yer verildi.

Daly, yeni oryantasyon programı ile ilgili olarak; normalde bu süreçlerin işe yeni başlayan çalışanlar için uygulandığını ancak pandemi ile beraber güncellenmiş bir alana adım atılacağını ve bu değişiklikler hakkında tüm çalışanların bilgisi olması gerektiğini söyledi.

Daly, IBM’in New York’taki merkezinde çalışıyor ve buradaki liderlerin, önümüzdeki birkaç ay içerisinde çalışanların daha sık gelmeye başlamasına izin vermeyi planlıyor.

RİSKSİZ BİR OFİSE DÖNÜŞ HEDEFLENİYOR

IBM’in İK şefi Nickle LaMoreaux daha önce Insider’a, çoğu IBM çalışanının pandemi sonrası ofiste yarı zamanlı çalışacağını söylemişti. Daly’ye göre, bu durum IBM ofislerinin bulunduğu coğrafi bölgedeki salgın koşullarına ve iş ihtiyaçlarına bağlı olduğunu söylüyor.

Daly, hazırladıkları yeni oryantasyon programı ile çalışanların ofislerine nasıl döneceklerini, bu süreci en az riskle nasıl geçirebileceklerini anlattıklarını belirtiyor. IBM'in yeni oryantasyon programı kapsamında yarattığı kurgusal karakter Sonia, çalışanlara ihtiyaçları olacak her bilgiyi aktarmaya çalışıyor.

PROSEDÜR ADIM ADIM ANLATILIYOR

Şirket, çalışanlar ofise gelmeden önce bir uygulama aracılığıyla birkaç soru yanıtlamalarını istiyor. Çalışanlar, verdikleri yanıtlara göre ofise gidebileceklerine ya da evde kalmaları gerektiğine dair bir bildirim alıyor. Ardından da ofise gidecek olan çalışanların önceden çalışma alanları için rezervasyon yapmalarını istiyor.

Ayrıca çalışanları ofislerdeki önlemler nedeniyle içecek ve yiyecek servisinin kısıtlı olduğu ile ilgili de uyarıyor.

Şirket, ofise ulaşan çalışanlara maske de temin edeceğini bildiriyor ve maske kullanımı ile ilgili bilgiler veriyor. Ayrıca ortak alanlarda, toplantı odalarında, asansörlerde dikkatli olunması gerektiğini belirterek çalışanların aralarına mesafe koymaları ile ilgili kuralları hatırlatıyor.

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