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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Alman mevkidaşıyla görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almanya Federal Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile terörizm ve göçle mücadele konularını görüştü.

Güncellenme: 17:30, 27/03/2021
HaberlerDünya
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Alman mevkidaşıyla görüştü

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve Almanya Federal Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Horst Seehofer arasında 25 Mart 2021 tarihinde video konferans bağlantısı ile görüşme gerçekleştirildi.

* Sanal toplantı olumlu bir atmosfer içerisinde gerçekleşti. Bakanlar, özellikle terörizm ve göçle mücadele konularını görüştüler.

* Ayrıca koronavirüs salgınının yarattığı zorlukları da ele aldılar. Bakanlar, her iki ülkenin İçişleri Bakanlıkları arasındaki olumlu ilişkileri daha da ilerletmek ve önümüzdeki süreçte de görüşmelere devam etmek istedikleri konusunda hemfikir oldular.

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