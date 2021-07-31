İhtiyaç sahibi ailelere 5 dolara arsa satılacak

Meksika’nın Baja California eyaletinde hükümet, ihtiyaç sahibi 400 aileye 100 peso gibi sembolik bir ücret (5 dolar) karşılığında Tijuana şehrinden arsa satacak.

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Meksika'nın Baja California eyaletinde ihtiyaç sahibi ailelere destek için ilginç bir uygulamaya imza atıldı. Baja California eyalet hükümeti yaptığı açıklamada, Tijuana şehrinin Cerro de las Abejas bölgesinde ihtiyaç sahibi 400 aileye 100 peso (5 dolar, yaklaşık 42 TL) gibi sembolik bir ücret karşılığında arsa satılacağını duyurdu. Her biri 160 metrekare olan 400 arsanın satışlarında dul annelere, yaşlı kişilere ve evsizlere öncelik verileceği duyuruldu.

Baja California Emlak ve Konut Geliştirme Enstitüsü (Indivi) Genel Müdürü Abraham Davila Delgado, bu uygulamanın eyalette arsaya olan talep nedeniyle fiyatlarının artması sonucu ev sahibi olamayan vatandaşlar için olduğunu söyledi. Ayrıca Indivi tarafından bir nüfus taraması yapılarak satış için başvurabilecek vatandaşlar belirlendi.

Baja California eyaleti valisi Jaime Bonilla Valdez de yaptığı açıklamada,“160 metrekarelik üzerinde ev inşa edilmesine uygun 400 arsamız var. Bakın ne diyeceğim, kameraların önünde, bu arazilerin her birini sizlere 100 pesoya satacağım” dedi. Valdez, satış için şimdiye kadar 700 başvuru yapıldığını belirtti.