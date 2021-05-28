İki diplomat perde arkasını anlattı… Belarus krizinde NATO’ya Türkiye freni

Belarus’un Yunanistan-Litvanya uçuşunu gerçekleştiren Ryanair uçağını Minsk’e indirerek muhalif bir gazeteciyi gözaltına almasının yankıları sürüyor. Pek çok ülke Belarus’un bu hamlesine sert tepki gösterirken, Lukaşenko yönetimine yaptırım uygulanması çağrısı yapılıyor.

Konuyla ilgili NATO’dan gelen açıklamanın tonu da uluslararası kamuoyunun gündeminde. NATO’nun 30 üyesi Çarşamba günü yaptıkları iki paragraflık açıklamada Ryanair’e ait yolcu uçağının zorla indirilmesi ve içinde bulunan Roman Protasevich isimli muhalif gazetecinin tutuklanmasını kınamıştı. Ancak iki diplomatın Reuters’a verdiği bilgiye göre kınama Baltık ülkeleri ve Polonya’nın atılmasını istediği ceza niteliğindeki adımları içermiyordu.

STOLTENBERG: DEVLET ELİYLE KORSANLIK



Ayrıca açıklama NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in konu hakkındaki açıklamalarına kıyasla çok daha yumuşak bir tonda yapılmıştı. Stoltenberg yaşanan hadisenin “devlet eliyle hava korsanlığı” olduğunu ve “şok edici” bir gelişme olduğunu ifade etmişti.

METİNDEN SERT İFADELER ÇIKARILDI



İsimlerini gizle tutan diplomatlar, Ankara’nın Batılı ülkelerin Belarus’a karşı yaptırım uygulanmasını destekleyen ve ülkede bulunan politik mahkumların serbest bırakılması çağrısında bulunan ifadelerin açıklama metninden çıkarılması konusunda ısrar ettiğini söyledi. Diplomatlar NATO’nun Belarus ile iş birliğini durdurma tehdidinde bulunmasının da metinden çıkarıldığını ifade etti.

AMAÇ RUSYA’YLA İLİŞKİLERİ KORUMAK



Diplomatlar, Ankara’nın Belarus’un en yakın müttefiği Rusya ile ilişkilerini korumak ve Minsk’e günlük sefer gerçekleştiren Türk Hava Yolları üzerinden Belarus’a ile kurulan ekonomik ilişkileri muhafaza etmek için bu adımları atmış olabileceğini dile getirdi. Bir diğer ihtimal ise Türkiye’nin Rus turistleri ülkesine çekebilmek için böyle bir adım attığı şeklinde.

Bir NATO yetkilisi, “NATO Konseyi’nin Belarus ile ilgili açıklamaları 30 üye ülkenin ortak kararı ile yapıldı. NATO içerisinde yapılan görüşmenin gizli olan detaylarını açıklamayacağız” dedi.

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