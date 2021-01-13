İki hakkı kaldı! 220 milyon dolarlık Bitcoin’i uçup gidecek…

Kripto para birimleri ve bunların arasında en ünlüsü Bitcoin, yatırımcıların ilgisini yoğun bir şekilde cezbediyor. Bu yeni yatırım aracı, beraberinde yeni saklama çözümlerini de gündeme getirirken doğal olarak yeni problemler de ortaya çıkıyor.

Bu sorunların en başında ise hatırlanamayan şifreler gelmekte. Yüklü yatırımlarını borsalar yerine yüksek güvenlikli sürücüler ve bulut tabanlı dijital cüzdanlar gibi ortamlarda saklayan insanların başına gelen unutkanlık belası, milyarlarca dolar değerinde Bitcoin’e erişilememesine neden oldu.

140 MİLYAR DOLARLIK BITCOIN BOŞTA

“Milyarlarca” ifadesini açmak gerekirse; tahminen bu meblağ 140 milyar dolar civarında. New York Times’ın haberine göre, mevcut 18.5 milyon Bitcoin’in yaklaşık yüzde 20’si erişilemeyen cüzdanlarda sahiplerinin kendilerine ulaşmasını bekliyor.

İKİ HAKKI KALMIŞ

Haberde hikayesi anlatılan isim ise Stefan Thomas. Almanya doğumlu olan ve yaşamını San Francisco’da sürdüren talihsiz programcı, daha sonra kaybedeceği bir kağıda not ettiği şifresini hatırlama çabalarının sonuç vermediğini ve toplamda iki kez daha şifre girme hakkı kaldığını anlattı. Kalan iki denemesinde de başarısız olursa cüzdanı kalıcı olarak kilitlenecek ve yaklaşık 220 milyon dolar değerindeki 7 bin 2 Bitcoin’ine bir daha erişemeyecek.

7 BİN 2 BITCOIN HEDİYE EDİLMİŞTİ Thomas, IronKey olarak bilinen küçük bir harici diskte yatırımını muhafaza ediyor. IronKey, kullancılarına 10 hak verirken en çok kullandığı sekiz şifre kombinasyonunu giren ancak başarısız olan Thomas 'Yatağıma uzanıp düşünüyordum; sonra yeni bir stratejiyle bilgisayarın başına geçiyordum, işe yaramıyordu ve yine çaresiz kalıyordum' dedi. 2011'de İsviçre'de yaşadığı dönemde 'Bitcoin Nedir?' başlıklı bir animasyonlu video yayınlayan Thomas'a ödül olarak 7 bin 2 Bitcoin verilmişti. Thomas, aynı yıl şifresini kaybetti.

Kayıp dijital şifreleri kurtarma alanında hizmet veren Wallet Recovery Services adlı şirket, dijital cüzdanlara erişim için günde 70 başvuru aldıklarını açıkladı. Şirketin verilerine göre bu sayı, geçen aya oranla üç kat daha fazla. Bu artışta Bitcoin’in yeniden ciddi bir yükseliş trendine girmesinin de payı elbette var.

Bitcoin konusu henüz bir muamma iken belki de yalnızca meraktan Bitcoin alan insanlar yıllar sonra şifrelerini unutabiliyor ve hevesle çıktıkları yolda tünelin ucunda milyonerlik ışığı gözükünce kayıp şifreler, büyük hayal kırıklıklarına dönüşebiliyor.

‘KASANIN ANAHTARINI KAYBETMEK GİBİ…’

Sozcu.com.tr’ye konu ilgili olarak açıklamalarda bulunan Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Başkanı Kadir Kurtuluş, “Sizin nakit paranız veya altınınız var örneğin. Bunları bir kasaya koyduğunuzda şifrenizi unutmanız veya anahtarı kaybetmeniz durumunda kasayı açamazsınız. Bu dijital cüzdanlar da bu mantıkla çalışıyor. Nasıl kasa için bir yedek anahtar saklıyorsanız böyle bir durumda da buna benzer bireysel güvenlik önlemleri alabilirsiniz” dedi.

‘BITCOIN PROTOKOLÜNDE GÜVENLİK AÇIĞI BULUNMADI’

Yaşanan bu hadiselerin kripto paralar üzerinde, güvenlik yönünde bir soru işareti yaratmayacağının da altını çizen Kurtuluş, “Blockchain ve Bitcoin’in güvenlik protokolü açısından değerlendirecek olursak da protokolde bir güvenlik açığı olmadı. Borsalar hack’lendi ancak Bitcoin ve diğer para birimlerinde bir güvenlik açığı tespit edilmedi. Bu haberdeki örnek aslında kişisel bir sakarlığın sonucu” ifadelerini kullandı.

Muhakkak blockchain ve Bitcoin gibi kripto paralar hakkında koruyucu yasal düzenlemeler yapılacak ve bu yatırımların hukuki boyutu gelişecektir. Ancak başta da dediğim gibi kasanızın anahtarını veya hazinenizin haritasını kaybettiğinizde buna bir çözüm yok. Kasa yanınızdaysa kasayı kırmaya çalışacaksınız!

ÇÖZÜM VAR ANCAK…

Peki bunun bir çözümü yok mu? Elbette var ancak görünen o ki bu süreç oldukça maliyetli. En azından Thomas’a sunulan tekliflerden bu sonuca ulaşabiliyoruz. Facebook’un eski CSO’su (baş güvenlik sorumlusu) Alex Stamos, haberden bir alıntı yaparak paylaşımda bulundu ve cüzdanın yüzde 10’u karşılığında sorunu çözebileceğini ifade etti.

Um, for $220M in locked-up Bitcoin, you don’t make 10 password guesses but take it to professionals to buy 20 IronKeys and spend six months finding a side-channel or uncapping. I’ll make it happen for 10%. Call me. https://t.co/dTumE8Cw65 — Alex Stamos (@alexstamos) January 12, 2021

Stamos’un çözümü şöyle: “220 milyon dolarlık kilitli Bitcoin için 10 kez şifre girmeyi denemezsin. Olayı profesyonellere taşıyıp 20 IronKey satın alır, 6 ayını yan kanallar bulma veya şifre kırma işlemine harcarsın. Yüzde 10 karşılığında yaparım. Beni ara.”

Stamos daha sonra yaptığı paylaşımında çıkan haberlerden yakınarak “Yüzde 10 karşılığında yaparım. Beni ara” bölümünün bir şakadan ibaret olduğunu belirtti ancak konunun kesinlikle incelenmesi gereken bir konu olduğuna da değindi.

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Bir diğer örnek ise kişisel bilgisayarına format atmasıyla Bitcoin cüzdanına erişimini kaybeden ve 2011’den beri 25 milyon dolar değerindeki 800 Bitcoin’ine ulaşamayan Gabriel Abed. Bir başka örnek ise Birleşik Krallık’ta yaşayan bir IT çalışanı olan James Howells…

MİLYONLARI ÇÖPE ATMAK MI?!

Bitcoin madenciliği yaparak elde ettiği 7 bin 500 Bitcoin’i sakladığı harici diski 2013’te yanlışlıkla çöpe atan Howells, yaşadığı yer olan Newport, South Wale’deki çöplükte arama yapmak istemiş ancak kent konseyi Howells’ın bu talebini reddetmişti.

Son örnek tamamen bir sakarlık örneği olsa da Howells’ın yaşadığı durum da bulutta yedekleme yapmanın ne kadar kritik olduğunun altını çiziyor. Bu noktada güvenlik de dikkat çeken bir konu. Klasik bankacılık hizmetlerinden bu yönüyle de ayrılan Bitcoin’de yatırımcılar, bir borsa üzerinde saklama yoluna gitmediklerinde bireysel olarak önlemlerini almak durumunda kalıyor ve talihsizliklerle karşı karşıya kalabildikleri gibi ‘hacker’ların hedefi haline de gelebiliyorlar.

690 MİLYON DOLARLIK HEDEF

Eylül ayında Vice’ın yaptığı habere göre 690 milyon dolar değerinde bir yatırımı içerisinde barındıran bir dijital cüzdan, ünlü hacker forumlarında ve hacker grupları arasında hedef gösterilmiş durumda. Siber suçluların gözüne kestirdiği Bitcoin hesapları yeni bir pazar da oluşturdu. All Private Keys adlı sitede Bitcoin ağlarının güvenliği, şifrelerinin sağlamlığı denetlenirken, kullanıcılar erişilemeyen ve terk edilmiş Bitcoin cüzdanlarını satın alarak açmaya çalışabiliyor.

BİLMEDİĞİNİZ LİNKLERE DİKKAT EDİN!

Bitcoin hesapları ve dijital cüzdanları tehdit eden hacker girişimleri hakkında da görüş bildiren Kurtuluş, “Bilgisayarınıza veya telefonunuza gönderilmiş kötü amaçlı bir linke tıkladığınızda nasıl hacker’lar ve dolandırıcılar bilgilerinize erişebilme şansı buluyorlarsa dijital cüzdanlar kullanırken de bu risk var elbette” diye konuştu ve şunları söyledi:

“Dijital cüzdanınızın şifresini telefonunuzda saklıyorsanız kötü amaçlı yazılımlarla buna erişip Bitcoin’lerinizi veya diğer birikimlerinizi kendilerine, kendi anonim dijital cüzdanlarına veya Bitcoin hesaplarına aktarma şansı bulabiliyorlar. Böylece bunun takibi de yapılamıyor. Bu sebeple insanlar dijital cüzdanlarını şifreli harici disklerde taşıyor.”

Bu karmaşık gözüken dünyanın Bitcoin’in kullanımının artmasıyla güvenlik açısından daha düzenli ve kuvvetli bir yapıya bürüneceğini düşünmek aykırı bir tahmin olmayacaktır.

Kaynaklar: Business Insider, Vice, New York Times, The Telegraph