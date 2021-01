İki hakkı kaldı! 220 milyon dolarlık Bitcoin’i uçup gidecek…

Kripto para birimleri ve bunların arasında en ünlüsü Bitcoin, yatırımcıların ilgisini yoğun bir şekilde cezbediyor. Bu yeni yatırım aracı, beraberinde yeni saklama çözümlerini de gündeme getirirken doğal olarak yeni problemler de ortaya çıkıyor.

Bu sorunların en başında ise hatırlanamayan şifreler gelmekte. Yüklü yatırımlarını borsalar yerine yüksek güvenlikli sürücüler ve bulut tabanlı dijital cüzdanlar gibi ortamlarda saklayan insanların başına gelen unutkanlık belası, milyarlarca dolar değerinde Bitcoin’e erişilememesine neden oldu.

“Milyarlarca” ifadesini açmak gerekirse; tahminen bu meblağ 140 milyar dolar civarında. New York Times’ın haberine göre, mevcut 18.5 milyon Bitcoin’in yaklaşık yüzde 20’si erişilemeyen cüzdanlarda sahiplerinin kendilerine ulaşmasını bekliyor.

Haberde hikayesi anlatılan isim ise Stefan Thomas. Almanya doğumlu olan ve yaşamını San Francisco’da sürdüren talihsiz programcı, daha sonra kaybedeceği bir kağıda not ettiği şifresini hatırlama çabalarının sonuç vermediğini ve toplamda iki kez daha şifre girme hakkı kaldığını anlattı. Kalan iki denemesinde de başarısız olursa cüzdanı kalıcı olarak kilitlenecek ve yaklaşık 220 milyon dolar değerindeki 7 bin 2 Bitcoin’ine bir daha erişemeyecek.

Kayıp dijital şifreleri kurtarma alanında hizmet veren Wallet Recovery Services adlı şirket, dijital cüzdanlara erişim için günde 70 başvuru aldıklarını açıkladı. Şirketin verilerine göre bu sayı, geçen aya oranla üç kat daha fazla. Bu artışta Bitcoin’in yeniden ciddi bir yükseliş trendine girmesinin de payı elbette var.

Bitcoin konusu henüz bir muamma iken belki de yalnızca meraktan Bitcoin alan insanlar yıllar sonra şifrelerini unutabiliyor ve hevesle çıktıkları yolda tünelin ucunda milyonerlik ışığı gözükünce kayıp şifreler, büyük hayal kırıklıklarına dönüşebiliyor.

Sozcu.com.tr’ye konu ilgili olarak açıklamalarda bulunan Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Başkanı Kadir Kurtuluş, “Sizin nakit paranız veya altınınız var örneğin. Bunları bir kasaya koyduğunuzda şifrenizi unutmanız veya anahtarı kaybetmeniz durumunda kasayı açamazsınız. Bu dijital cüzdanlar da bu mantıkla çalışıyor. Nasıl kasa için bir yedek anahtar saklıyorsanız böyle bir durumda da buna benzer bireysel güvenlik önlemleri alabilirsiniz” dedi.

Yaşanan bu hadiselerin kripto paralar üzerinde, güvenlik yönünde bir soru işareti yaratmayacağının da altını çizen Kurtuluş, “Blockchain ve Bitcoin’in güvenlik protokolü açısından değerlendirecek olursak da protokolde bir güvenlik açığı olmadı. Borsalar hack’lendi ancak Bitcoin ve diğer para birimlerinde bir güvenlik açığı tespit edilmedi. Bu haberdeki örnek aslında kişisel bir sakarlığın sonucu” ifadelerini kullandı.

Muhakkak blockchain ve Bitcoin gibi kripto paralar hakkında koruyucu yasal düzenlemeler yapılacak ve bu yatırımların hukuki boyutu gelişecektir. Ancak başta da dediğim gibi kasanızın anahtarını veya hazinenizin haritasını kaybettiğinizde buna bir çözüm yok. Kasa yanınızdaysa kasayı kırmaya çalışacaksınız!

Peki bunun bir çözümü yok mu? Elbette var ancak görünen o ki bu süreç oldukça maliyetli. En azından Thomas’a sunulan tekliflerden bu sonuca ulaşabiliyoruz. Facebook’un eski CSO’su (baş güvenlik sorumlusu) Alex Stamos, haberden bir alıntı yaparak paylaşımda bulundu ve cüzdanın yüzde 10’u karşılığında sorunu çözebileceğini ifade etti.

Um, for $220M in locked-up Bitcoin, you don’t make 10 password guesses but take it to professionals to buy 20 IronKeys and spend six months finding a side-channel or uncapping.

I’ll make it happen for 10%. Call me. https://t.co/dTumE8Cw65

— Alex Stamos (@alexstamos) January 12, 2021