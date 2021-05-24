İki metro kafa kafaya çarpıştı: 200’den fazla yaralı

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bulunan Petronas Kuleleri yakınlarındaki yer altı tünelinde iki metro kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile ilk belirlemelere göre 200'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Polis Şefi Mohamad Zainal Abdullah yaptığı açıklamada, kazanın yerel saatle 20.45 sularında meydana geldiğini ifade ederek, tamir edilmesinin ardından boş olan bir metronun aynı hat üzerinde sefer yapan ve içerisinde 213 yolcu bulunan diğer bir metro ile kafa kafaya çarpıştığını belirtti.

YER ALTI TÜNELİNDE MEYDANA GELDİ

Abdullah, kazanın Petronas Kuleleri dışındaki KLCC istasyonundan yaklaşık 100 metre uzakta yer altı tünelinde meydana geldiğini ifade ederek, kazada 47 kişinin ağır, 166 kişinin ise hafif şekilde yaralandığını açıkladı.

Yetkililer, olay hakkında soruşturma başlatıldığını ifade ederek, kazanın nedeninin operasyon kontrol merkezindeki yanlış iletişim sonucu meydana gelmiş olabileceğinden şüphelenildiğini ifade etti.

METRO SİSTEMİNDEKİ İLK BÜYÜK KAZA

Ulaştırma Bakanı Wee Ka Siong ise yaptığı açıklamada, kazanın metro sisteminin 23 yıllık operasyonundaki ilk büyük kaza olduğunu ifade ederek, kapsamlı bir soruşturma yapılacağı sözünü verdi.

İlginizi Çekebilir Malezya'da Hindistan mutasyonu tespit edildi