İki ülke arasında ipler gerildi! Diplomatlar sınır dışı ediliyor

Yunanistan’ın başkenti Atina’dan Litvanya’nın başkenti Vilnius’a seyahat etmekte olan Rynair’e ait yolcu uçağının dün Belarus’un başkenti Minsk’e zorunlu iniş yaptırılmasının ardından başlayan gerginlik Belarus ve Letonya arasında diplomatik krize dönüştü.

PROTESTO ETTİLER

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics’in de katıldığı Letonya’nın başkenti Riga’daki Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası’nda Riga Belediye Başkanı Martins Stakis, göndere Belarus bayrağı yerine Belaruslu muhaliflerin kullandığı kırmızı-beyaz renkli bayrağı çekti.

Yaşanan olaya tepki gösteren Belarus hükümeti ise, Letonya Minsk Büyükelçisi’ni Belarus Dışişleri Bakanlığına çağırarak, söz konusu eylemi protesto etti ve tüm Letonyalı diplomatların ülkeyi terk etmesini istedi. Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey yaptığı açıklamada, Letonya Büyükelçisi’ne ülkeyi terk etmesi için 24 saat, diplomatik temsilciliğin diğer çalışanlarına ise 48 saat süre tanıdıklarını belirtti.

Belarus’un başkenti Minsk’te yer alan elçilik binasını korumak adına yalnızca bir Letonyalı personelin Belarus’ta kalmasına izin verilirken, Letonya’dan ise tepki gecikmedi. Letonya Dışişleri Bakanlığı da Belarus Riga Maslahatgüzarı dahil Belaruslu tüm diplomatik personeli “istenmeyen kişi” ilan ederek, ülkeyi terk etmelerini istedi.

UKRAYNA, BELARUS’A UÇUŞLARI DURDURMA KARARI ALDI

Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin dün Rynair’a ait yolcu uçağının Belarus’a zorunlu iniş yapmasının ardından Ukrayna ile Belarus arasındaki doğrudan uçuşların durdurulması yönünde emir verdiği belirtildi.

Başkanlık, “Zelenskiy, hükümete Ukrayna ile Belarus arasındaki doğrudan uçuşların sona ermesi konusunda bir karar çıkarması talimatını verdi” ifadelerini kullandı. Açıklamada, Ukrayna uçaklarının Belarus hava sahasından geçmeyeceği belirtilirken, Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal yaptığı açıklamada, Zelenskiy’nin emrini görüşmek için yarın olağanüstü bir hükümet toplantısı düzenleneceğini duyurdu.

İNGİLTERE’DEN UYARI

Rynair’e ait yolcu uçağının dün Minsk’e zorunlu iniş yaptırılmasının ardından İngiltere'den Belerus hakkında uyarı gelmişti. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps yaptığı açıklamada, dün yaşanan olayın ardından yolcuların güvenliğini sağlamak adına İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi’ne (CAA) havayolu şirketlerinin Belarus hava sahasından uzak durmasını talep etmesi yönünde talimat verdiğini belirtmişti.

Ayrıca Air France ile ortak uçuşla her gün Fransa'nın başkenti Paris üzerinden İngiltere'nin başkenti Londra'daki Gatwick Havalimanı’ndan Belarus'un başkenti Minsk’e uçan Belavia’nın çalışma iznini de askıya aldığını kaydeden Shapps, “Dün Ryanair uçağının Minsk’e zorla yönlendirilmesinin ardından CAA’ya yolcuları güvende tutmak için havayolu şirketlerinin Belarus hava sahasından uzak durmasını talep etmesi talimatını verdim. Ayrıca Belavia'nın çalışma iznini de askıya aldım” ifadelerini kullanmıştı.

HAVA SAHASINI KULLANMAMA KARARI

Yaşananların ardından Letonya’nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi airBaltic, Atina-Vilnius seferini yapan Rynair yolcu uçağının Minsk’e zorla indirilmesinin ardından Belarus hava sahasını kullanarak gerçekleştirdiği uçuşlarını askıya almıştı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, ticari uçağın Minsk’e yönlendirildiği haberini alır almaz airBaltic’in derhal harekete geçerek durum açıklığa kavuşana ve yetkililer bir karar verene kadar Belarus hava sahasını kullanmaktan kaçınma kararı aldığı belirtilmişti.

Aynı zamanda Macaristan’ın düşük bütçeli havayolu şirketi Wizz Air de bugünkü uçuşunda Belarus hava sahasını kullanmamıştı. Wizz Air, bu sabah Ukrayna’nın başkenti Kiev’den Estonya’nın başkenti Tallinn’e gerçekleştirdiği uçuşunu Polonya hava sahası üzerinden gerçekleştirmiş, söz konusu uçuş süresinin Belarus hava sahası kullanılarak yapılan uçuşa oranla yüzde 30 daha uzun sürdüğü belirtilmişti.

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