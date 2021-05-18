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İki ülke arasında savaş çıkaran tokat: Büyükelçinin eşi tezgahtar tokatladı

Belçika'nın Güney Kore büyükelçisi Peter Lescouhier'in eşi bir mağazada tezgahtarla kavga ederken tokat atınca ortalık karıştı. Büyükelçi, "Eşim pişman, polisle görüşerek yardımcı oluyor" derken genç kadının dokunulmazlığını kullandığı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:53, 18/05/2021
HaberlerDünya
İki ülke arasında savaş çıkaran tokat: Büyükelçinin eşi tezgahtar tokatladı

Belçika ile Güney Kore arasında tokat krizi yaşanıyor… Belçika’nın Güney Kore Büyükelçisi Peter Lescouhier’in eşi Xiang Xueqiu’nun başkent Seul’deki bir mağazada tezgahtarla kavga etmesi ve kavga sırasında tezgahtara tokat atması iki ülke arasında soğuk rüzgarların esmesine sebep oldu.

Leschouhier, eşinin çok pişman olduğunu söyleyerek özür dilerken, “Mağazada kızması konusunda haklıydı fakat fiziksel şiddete başvurması kabul edilemez. Fırsat bulunca bizzat tezgahtardan özür dileyecek. Eşim şu an polisle iş birliği yapıyor” dedi. Fakat büyükelçinin bu açıklamalarının ardından yerel basın, Xiang Xueqiu’nun diplomatik dokunulmazlığını kullandığını yazdı.

 

TOKAT, HASAR YARATTI

Viyana Anlaşması kapsamında, diplomatlar ve aileleri diplomatik dokunulmazlığa sahip. Eğer bu kişilerin gönüllü olarak kabul etmeleri durumunda dokunulmazlık kalkabiliyor.

Kavganın başladığı görüntüler de ortaya çıktı. Videoda mağaza çalışanının büyükelçinin eşine üzerindeki ceketi çalıp çalmadığını sorması üzerine gerilim tırmanırken bir anda Xiang, tezgahtarın üzerine yürüyerek tokat atıyor.

Yerel basına konuşan mağaza çalışanı, “Kızgın olmasını anlayabiliriz fakat bu, onun saldırgan davranışını haklı çıkarmaz. Kadının, tokat attığı çalışanımızın kulağında hasar oluştu ve psikolojisi bozuldu. Samimi bir özür alabileceğimizden emin değiliz fakat bu olay hizmet sektöründe çalışan diğer insanların başına da gelebilir” dedi.

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Yayınlanma Tarihi:13:25,