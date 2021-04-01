İkinci doz corona virüsü aşısı olan kadına Covid-19 bulaştı

ABD’nin New York kentinin Long Island bölgesinde yaşayan Melanie Rosen, Amerika menşeli ilaç firması Moderna tarafından geliştirilen corona virüsü aşısının ikinci dozunu aldıktan bir ay sonra Covid-19’a yakalandı.

Yerel medyaya konuşan Rosen, katıldığı bir cenaze töreninin ardından virüse yakalandığını açıkladı. Rosen, cenaze evinde yaklaşık 90 dakika boyunca maskesiz bulunduğunu ifade etti.

“ŞAŞKINA DÖNDÜM, POZİTİF ÇIKTI”

“Orada yaklaşık bir buçuk saat kadar maskesiz bulundum. Yaklaşık 10 aile bireyi vardı ve hepsine tek tek sarıldım” diyen Rosen, “Cenazeden birkaç gün sonra corona virüsü semptomları oluştu. Benimle birlikte 3 kişinin de testi pozitif çıktı” dedi.

Şaşkına döndüğünü ifade eden Rosen, “İki doz aşı olmama rağmen corona virüsüne yakalanmama anlam veremiyorum” dedi.

“İKİ DOZ AŞI OLANLAR TEDBİRE DEVAM ETMELİ”

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezlerinden (CDC) yapılan açıklamada, tamamen aşılanmış kişilerin halka açık yerlerde maske takma, sosyal mesafe gibi tedbirlere uymaya devam etmesi tavsiyesinde bulundu.

Öte yandan, ABD’nin Washington Eyaleti Sağlık Departmanı, tamamen aşılanmalarına rağmen 102 kişide corona virüsü tespit edildiğini ve incelemelerin sürdüğünü duyurdu.