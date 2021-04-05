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İletişim Başkanlığı duyurdu! Yarın geliyorlar

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yarın Türkiye’yi ziyaret edecek.

Güncellenme: 21:13, 05/04/2021
HaberlerDünya
İletişim Başkanlığı duyurdu! Yarın geliyorlar

İletişim Başkanlığı, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'ın yarın Türkiye’yi ziyaret edeceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

*Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Sayın Charles Michel ile Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 6 Nisan 2021 tarihinde ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştireceklerdir.

*Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecektir. Birlikle işbirliğinin katılım perspektifi temelinde ve tesis edilmeye çalışılan olumlu gündem kapsamında geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.

*Görüşmelerde ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir. İHA

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