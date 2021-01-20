İlk corona aşı pasaportu Zeynep hemşireye

AB'de henüz belirli bir aşı pasaportu üzerinde anlaşma olmadığı için, Zeynep hemşirenin aşısı Almanya'daki mevcut aşı pasaportuna işlendi.

Bu aşı pasaportu çocukken ya da salgın hastalıkların olduğu ülkelere gitmek isteyen yetişkinlere veriliyor. AB, bunları corona aşısı bölümüyle birlikte tüm birlik içerisinde yaygınlaştırmak istiyor.

HİÇBİR YAN ETKİ OLMADI

Zeynep hemşire ikinci dozu olurken hiçbir yan etki hissetmediğini ve hem kendisi hem de aşı olacak diğer insanlar için mutlu olduğunu söyledi.

50 yaşındaki Zeynep hemşire, en büyük hayalinin bir an önce açılımın başlaması ve yeniden dansa gitmek olduğunu anlattı. Zeynep Kallmayer, son aylarda özellikle corona ağır hastalarının neler yaşadığını yoğun bakımda gördüklerini de vurguladı.

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