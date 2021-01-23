İlklerin adamı Trump’ın azil davası 8 Şubat haftasına ertelendi

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, dün akşam Cumhuriyetçilerle anlaşmaya vardıktan sonra Trump’a hukuk ekibini örgütleme ve savunma hazırlama şansı vermek için azil davasının 8 Şubat haftasına ertelendiğini duyurdu.

Trump mahkum olursa, Senato hiçbir zaman göreve gelmemesi için oy kullanabilir ve Trump’ın siyasi kariyeri son bulabilir. Donald Trump, sadece 4 yıl başkanlık yaptığı için ABD yasalarına göre önümüzdeki dönemde 4 yıl daha başkan olma şansı bulunuyor.

BEŞ KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ



Görev süresi 20 Ocak'ta biten Donald Trump, 6 Ocak'ta Kongre binasını basan göstericileri kışkırtmakla suçlanıyor.

Trump’ın mitingde hileli seçim sonucunu kabul etmemelerini söylemesinin ardından binlerce kişi Kongre binasına yürüdü. Polislerle yaşanan arbede sonucu içeri giren göstericiler, Biden’ın tescil oylamasının durmasına yol açtı.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası güçlükle kontrolün sağlandığı olaylarda biri polis olmak üzere beş kişi hayatını kaybetti.