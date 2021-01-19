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İngiliz basını: Erdoğan ABD’nin sabrını sınıyor

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Times, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400'lerde ikinci paket satın alınmasına dair açıklamalarını sayfalarına taşıdı. Gazete, "Erdoğan, Rusya ile yeni görüşmelerle ABD'nin sabrını sınıyor" ifadesini kullandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:21, 19/01/2021
Haberler Dünya
İngiliz basını: Erdoğan ABD’nin sabrını sınıyor

İngiliz gazetesi The Times’ın Türkiye muhabiri Hannah Lucinda Smith, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki günlerde yaptığı S-400 açıklamalarını okurlarına aktardı.

“Erdoğan, Rusya ile yeni görüşmeler ile birlikte ABD’nin sabrını sınıyor” başlığıyla yayınlanan makalede, Türkiye’nin Rusya’dan ikinci paket S-400 satın alınması ile ilgili detaylara yer verildi.

“ZARAR VERME İHTİMALİNE KARŞIN…”

2.5 milyar dolarlık ilk satın alma sürecinin 2019 yılında tamamlandığını hatırlatan gazete, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ABD ve diğer NATO müttefikleriyle ilişkisine daha da zarar verme ihtimaline karşın bu ay içinde S-400’ün ikinci paketini satın almak için Rusya ile görüşme gerçekleştireceğini söyledi” yorumunu yaptı.

S-400 satın alınmasından sonra Ankara-Washington hattında gerilim yaşandığına dikkat çeken The Times, “Bu alışveriş Ankara ile Washington arasında ciddi bir gerilim yaratmıştı. Türkiye F-35 programından çıkarılmış ve ilk defa bir NATO müttefikine yaptırım uygulanmıştı” ifadesini kullandı.

Gazete, “Cumhurbaşkanı Erdoğan son haftalarda Türkiye’nin uzun süredir gerilim yaşadığı ABD ve AB ile ilişkileri yumuşatmak istediğine dair işaret veriyordu fakat aynı zamanda Rusya’dan da askeri silah satın alma sürecini de bitirme niyetinde olmadığını söylemişti. Bu durum NATO için bir baş ağrısı yarattı zira Rus ekipmanlar ve askeri personelin yeni teknolojinin bulunduğu bir ülkede olması bariz güvenlik endişesi yarattı. Biden yönetiminin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sıklıkla koruyan Başkan Trump’tan daha sert bir tutum izlemesi olası” yorumunu yaptı.

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Yayınlanma Tarihi:13:20,