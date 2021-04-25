İngiliz istihbaratının tepe isminden Türkiye yorumu

Varlığı 1994 yılına kadar gizli tutulan İngiliz İstihbarat Servisi MI6’in başına geçen yıl Ekim ayında gelen Richard Moore, İngiliz Sunday Times gazetesi ve Times Radio’ya konuştu.

112 yıllık MI6’in kamuoyuna açık açık tanıtılan ilk başkanı olan Moore, yaşadıklarını ve planlarını anlattı. MI6’in 17’nci başkanı olan ve uzun yıllar Türkiye’de diplomat olarak görev yapan Moore, “Halk bizim ajanlarımızın ya da metotlarımızın detaylarını bilemiyor ama onları korumak için elimizden geleni yaptığımızı bilmelerini istiyoruz” dedi.

Türkiye’de görevdeyken Twitter hesabı açan Moore, “O dönemde genelde komplo teorilerine karşı yanıt vermek ve Birleşik Krallık’ı anlatmaya çalışıyordum” dedi. Moore sözlerine, “Türkiye’de komplo teorilerini çok seviyorlar” diyerek devam etti.

JAMES BOND DA MI6 AJANI

Richard Moore'un başkanlığını üstleneceği MI6'nın kuruluş amaçları arasında terörü durdurmak, düşman devletlerin faaliyetlerini aksatmak ve İngiltere'ye bir siber avantaj sağlamak yer alıyor.

İngiliz yazar Ian Fleming'in kaleme aldığı ve daha sonra sinemaya uyarlanan kurgu kitap serisi James Bond da MI6 ajanı olarak farklı görevlere atılıyordu.