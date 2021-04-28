İngiliz sunucudan BBC’ye 42 milyon TL’lik rekor tazminat davası

İngiltere, televizyon sunucusu Jem Stansfield’ın 2014 yılında İngiliz yayın kuruluşu BBC One’da yayınlanan çarpışma simülasyonuna gönüllü olarak katılmasının ardından yaşadığı sağlık sorununu konuşuyor.

Stansfield, Bang Goes Theory adlı programda özel olarak tasarlanmış bir arabaya bağlandı. Daha sonra sahte bir elektrik direğine fırlatıldı. Stansfield çarpışma simülasyonunda bir mekanizma tarafından ileri geri çekildi.

Stansfield, program sonrası şiddetli çarpışmaların etkisiyle boynunda ciddi hasar meydana geldiğini, bunun yanı sıra baş dönmesi, psikolojik sorunlar ve beyninde hasar oluştuğunu öne sürdü. Stansfield, programın sağlığını etkilediği gerekçesiyle İngiliz yayın kuruluşu BBC’ye 3.7 milyon sterlinlik (42 milyon TL) tazminat davası açtı.

ÜÇTE İKİSİNİ ÖDEMEYİ KABUL ETTİ

Sunucunun avukatları konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, Stansfield’ın sunuculuk kariyerinin durumdan büyük ölçüde etkilendiğine dikkat çekti. Avukatlar, BBC’nin sunucuya tazminatın üçte ikisini ödemeyi kabul ettiğini açıkladı.