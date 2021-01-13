İngiliz The Times’tan dikkat çeken Erdoğan yorumu

İngiltere’nin önde gelen saygın gazetelerinden The Times muhabirleri Türkiye’nin Avrupa Birliği ile yakınlaşma sürecini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Batı ülkelerine zeytin dalı uzatmasını mercek altına aldı.

Gazetenin Türkiye muhabiri Hannah Lucinda Smith ve Yunanistan muhabiri Anthee Carassava imzalı haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yunanistan ile görüşerek Avrupa Birliği ile ilişkileri yumuşatma çabası içinde olduğu hatırlatılırken, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın normalde iğneleyici tarzı AB’nin Ankara’ya Doğu Akdeniz’deki gelişmelerden dolayı yaptırım uygulama tehdidinden sonra keskin bir şekilde dönüştü. Ankara’nın Yunanistan ile görüşme talebi hemen onaylanmadı ve Atina resmi bir davet almadıklarını duyurdu” yorumu yer aldı.

EN YAKIN MÜTTEFİK GİTTİ

Gazeteye konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, “Yunanistan dışişleri bakanı Türk mevkidaşıyla yıllardır dostça bir ilişkiye sahip fakat gelecek 2 hafta içerisinde ikisi arasında planlanmış ya da kabul edilmiş bir toplantı görülmüyor” dedi. The Times muhabirleri, “Angela Merkel yaşanan gerilimde orta yolu bulmaya çalışırken Fransa da Türkiye’ye karşı sert hamle yapılması çağrısında bulunmuştu. Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılmasıyla birlikte Ankara AB içindeki en güçlü destekçisini kaybetmiş oldu ve ABD’de Biden’ın kazanması da Beyaz Saray’ın Türkiye’ye daha sert yaklaşmasının yakın olduğunu gösteriyor” ifadesini kullandı.

“CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN HAKARETLERİ…”

The Times, “Erdoğan’ın son yıllarda azalan küresel imajı ve yıllarca ekonomiyi kötü yönetmesi sonucunda bir ekonomik kriz ortaya çıktı ve bu da yüksek enflasyona, yabancı yatırımcının azalmasına ve işsizliğin artmasına sebep oldu. Kasım ayında yatırımcılar arasında popüler olmayan bir figür olan ve Erdoğan’ın damadı da olan Berat Albayrak istifa etti ve Merkez Bankası da faizleri artırdı. Bu liraya az da olsa değer kazandırırken ekonomiyi düzeltmeye yeterli olmadı. Doğu Akdeniz’deki gerilimden çok önce bile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hakaretleri ve yaşanan krizlerle birlikte 5 yıldır Ankara ve Brüksel arasındaki ilişkiler en düşük seviyesindeydi” yorumunu kullandı.

Gazete kapsamlı makaleyi, “Türkiye resmi olarak AB üyeliğine bir aday olsa da yıllarca hiçbir ilerleme sağlanmadı. Mart 2016’daki mülteci anlaşmasında söz verilen vizesiz seyahat anlaşması hiçbir zaman tamamlanmadı ve bu sırada Türkiye de AB üyeliği için gerekli reformları yerine getiremedi” ifadeleriyle sonlandırdı.