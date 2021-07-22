İngilizler şaşkın: Liverpool, UNESCO miras listesinden çıkarıldı

UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’nde dikkat çekici bir değişiklik yaşandı…

İngiltere’nin liman kenti Liverpool, tarihi değeri yüksek olan Viktoryen döneminden kalma limanlarda yaşanan “geri dönüşü olmayan” kayıplar sebebiyle Dünya Mirası Listesi’nden çıkarıldı.

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren UNESCO, 500 milyon İngiliz sterlini harcanarak inşa edilen Everton futbol kulübünün stadyumu ile birlikte birçok yeni binanın yapıldığına dikkat çeken yetkililer, “Liman bölgesi adeta yıkıldı. Liverpool özelliğini ve bütünlüğünü yitirdi” yorumu yapıldı.

Liverpool böylelikle son 50 yılda bu unvanı kaybeden üçüncü lokasyon oldu. Daha önce 2007’de Umman’daki Arabistan Oriksi Barınağı ve 2009’da Almanya’daki Dresden’de bulunan Elbe Vadisi bu unvanlarını yitirmişti.

2004 yılından beri Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Liverpool böylelikle Birleşmiş Milletler’in restorasyon ve koruma fonunu da kaybetmiş oldu. Öte yandan Liverpool, Cenevre Anlaşması kapsamında olası bir savaş durumunda korunacak bölgelerden biri olma ayrıcalığını da yitirdi.

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