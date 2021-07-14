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İngilizlerin Kıbrıs alemi pahalıya patladı: Aşı olan askerler corona virüsüne yakalandı

Güney Kıbrıs'ta alem yapan İngiliz Donanması'na bağlı askerler corona virüsüne yakalandı. 100 askerin testi pozitif çıkarken, söz konusu personelin daha önce iki doz aşı olduğu açıklandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:03, 14/07/2021
HaberlerDünya
İngilizlerin Kıbrıs alemi pahalıya patladı: Aşı olan askerler corona virüsüne yakalandı

İngiltere 19 Temmuz’da corona virüsü önlemlerini kaldırmaya hazırlanırken, Kraliyet Donanması’ndan gelen haber ülkenin gündemine oturdu. Aralarında uçak gemisi HMS Queen Elizabeth’in de bulunduğu Birleşik Krallık Taşıyıcı Saldırı Grubu’na bağlı gemilerde görevli askerlerin Güney Kıbrıs’ta yaptığı alem pahalıya patladı.

Daily Star’ın haberine göre Limasol’da karaya çıkan ve eğlencenin dozunu kaçıran askerlerden 100’ünde corona virüsüne rastlandı. Donanma tarafından yapılan açıklamada, görev gücünde bulunan toplam 3 bin 700 askerden 100’ünün test sonuçlarının pozitif çıktığı doğrulandı. Hastalığa yakalanan askerlerin daha önce iki doz aşı oldukları öğrenildi.

ÜÇ HAFTA GEMİDE OLACAKLAR

Corona virüsüne yakalanan askerlerin diğer personelden ayrı tutulduğu belirtilirken, hastalığın yayılmaması için önlemlerin alındığı belirtildi. Askerlerin hastalık süresince üç hafta boyunca gemide olacakları ifade edildi. Gemilerin bu süreçte görev takviminde aksama yaşaması bekleniyor.

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Yayınlanma Tarihi:10:00,