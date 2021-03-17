İngilizlerin tatil tercihi Türkiye oldu

İngiltere’de yayınlanan Telegraph gazetesi, İngiliz turistler için düzenlediği ve yaklaşık bin kişinin katıldığı ankette “Corona virüsü kontrolleri olmadan yine de seyahat konusunda rahat eder miydiniz?” sorusunu yöneltti.

Ankete katılanların yüzde 70’i, corona virüsü kontrolleri olmasa da Türkiye’ye gideriz” cevabını verdi.

İngiltere’de binlerce kişi yaklaşan yaz sezonu öncesi erken tatil rezervasyonlarına başladı.

İngiliz medyasından Telegraph gazetesi sosyal medya üzerinden düzenlediği ankette, Türkiye’nin corona virüsü kontrolleri olmadan İngiliz tatilcileri kabul etme planları konusunda yayımladığı haberin devamında okurlarına tatil için Türkiye tercihi soruldu.

YÜZDE 70’İ EVET DEDİ

Ankette sorulan Türkiye, bir aşı sertifikası veya negatif Covid-19 testi gerekmeksizin İngilizlerin yaz tatili için ülkeye girmesine izin veren ilk ülke olmaya hazırlanıyor.

“Hiç Covid-19 kontrolü yoksa yine de seyahat etme konusunda kendinizi rahat hisseder miydiniz” sorusuna katılımcıların yüzde 70’i evet yanıtını verdi.

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