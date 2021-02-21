İngiltere, 31 Temmuz’a kadar tüm yetişkinleri aşılayacak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada, artık aşı programının “daha da ilerlemesi ve daha hızlı gitmesini” istediğini söyledi. Johnson ayrıca, belirlenen 31 Temmuz hedefiyle sağlık açısından kırılgan durumdaki kişilere “daha erken” koruma sağlanacağını ve uygulanan katı kısıtlamaların hafifletilmesine yardımcı olacağını belirtti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, elde eden ilk verilerin daha fazla insanın aşılanmasıyla birlikte bulaşma oranının da düşmeye başladığına işaret ettiğini söyledi. Hancock, aşılama kampanyasının başlamasının etkisiyle ilk dalgaya kıyasla hastaneye yatma oranının “çok daha sert şekilde” düştüğünü aktardı.

KISITLAMALAR İÇİN YENİ YOL HARİTASI AÇIKLANACAK

Johnson’ın Pazartesi günü kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin kapsamlı bir yol haritası açıklaması bekleniyor. Bu açıklama öncesinde de son bir değerlendirme yapmak üzere kabinede yer alan bazı üst düzey bakanlarla bugün bir araya geldi.

Yüksek riskli olarak nitelendirilen gruplarda aşılamanın hızlı bir şekilde yapılmasının, Covid-19 kaynaklı can kayıplarının azaltılması ve Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) üzerindeki baskının hafifletilmesi için kritik önem taşıdığı düşünülüyor.

Hükümet daha önce tüm yetişkinlere ilk dozu Eylül ayına kadar sunmayı hedefliyordu. Açıklanan bu yeni plan, 15 Nisan’a kadar 50 yaş ve üstü yetişkinlerin tamamı ile kronik rahatsızlığı olan daha genç yaş gruplarının aşı yaptırabileceği anlamına geliyor. Ancak, 50 yaşın altındakiler için öncelik sırasının nasıl belirleneceğine dair detaylar henüz netleşmiş değil.

İŞÇİ PARTİSİ’NDEN ÇAĞRI

Ana muhalefetteki İşçi Partisi, hükümetin aşılama programının takvimini öne çekmesini memnuniyetle karşıladı ancak öncelikli grupların tamamlanmasının ardından sıralamanın meslek gruplarına göre yapılması çağrısında bulundu.

Parti’nin Sağlık Sözcüsü Jonathan Ashworth, “Kısıtlamalar sırasında evde kalamayan öğretmen, polis ve diğer kritik sektörlerde çalışanların kendilerine sıranın ne zaman geleceğini sormaları son derece makul. Hükümetin bir sonraki aşamada önceliği meslek gruplarına göre belirlememesi halinde, bunun nedenlerini açıklaması gerekir” dedi.

Ashworth ayrıca, aşılama programının bulaş zincirini kırmak için daha güçlü önlemlerle desteklenmesi gerektiğini söyledi. Ashwoth, bu önerisine örnek olarak kendini tecrit etmek zorunda olanlara “makul mali destekler” verilmesi, maske kullanımıyla ilgili tavsiyelerin güncellenmesi ve işyerlerinde havalandırma standartlarının iyileştirilmesi gibi düzenlemeleri sıraladı.

Birleşik Krallık’ta 1500 civarında aşılama merkezi bulunuyor. Bugüne kadar ilk doz aşısını olan kişi sayısı yaklaşık 17,2 milyon. Ayrıca 600 bin kişiye de ikinci doz aşı yapılmış durumda.

İlginizi Çekebilir İngiltere'den Uber'e kötü haber: Sürücülere asgari ücret ve tazminat hakkı

İlginizi Çekebilir Corona ani görme kayıplarına neden olabilir