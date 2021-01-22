İngiltere Başbakanı Johnson: Mutasyonlu corona daha ölümcül olabilir

Boris Johnson, mutasyonlu coronanın daha ölümcül olabileceğine dair ileri araştırma gerektiren bulgular olduğunu söyledi.

Corona virüsü basın toplantısında konu ile ilgili açıklama yapan Johnson, “Daha hızlı yayılmanın yanında, bazı kanıtlar virüs mutasyonunun daha ölümcül olabileceğine işaret ediyor” dedi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Johnson ülkenin sağlık sisteminin yaşadığı büyük baskının nedeninin “ağırlıkla” yeni mutasyon yüzünden olduğunu da söyledi.

Yeni virüs tehditlerine karşı hükümete danışmanlık yapan bir kurum tarafından yapılan sunumda, ortaya konulan verilerin farklı bilim insanları tarafından değerlendirmeye alındığı da kaydedildi. Elde edilen verilerin henüz ön değerlendirme aşamasında olduğu belirtiliyor.

Yeni mutasyon ile öncesindeki verilerin matematiksel olarak karşılaştırılması ile elde edilen verilere göre, yeni mutasyonun yüzde 30 daha ölümcül olduğu değerlendirildi.

“VERİLER HENÜZ YETERİNCE GÜÇLÜ DEĞİL”

Hükümetin bilim konusunda başdanışmanı olan Sir Patrick Vallance, daha ölümcül olma ile ilgili elde edilen verilerin “henüz yeterince güçlü olmadığını” kaydetti.

Salgın trendinde elde edilen verilere göre, 60 yaşındaki bin hastada 10 ölüm yaşanması tahmini ortaya konuluyordu. Ancak yeni mutasyonla bu sayının 13’e çıkabileceği değerlendiriliyor.

Hükümet yetkilileri, yeni mutasyona ilişkin veriler üzerinde, farklı değerlendirmeler yapılması gerektiğinin de altını çiziyor.

Mutasyonla ilgili yapılan çalışmalar, bu türün daha hızlı bulaş özelliği olduğunu ortaya koymuştu.

DSÖ: EN AZ 60 ÜLKEYE YAYILDI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere'de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olduğu düşünülen corona virüsü varyantının en az 60 ülkeye yayıldığını, Güney Afrika'da ortaya çıkan ve yine daha hızlı bulaştığı düşünülen mutasyonun ise şimdiye kadar 23 ülkede tespit edildiğini açıklamıştı.

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