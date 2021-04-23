İngiltere bu iddiayla çalkanıyor: Johnson’ın mesajlarını eski başdanışmanı Cumming sızdırdı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, göreve geldiği günden bu yana başını yoğun gündemden kaldırabilmiş değil. Ülkesinin AB’den ayrılış süreci Brexit’le uzun süre mücadele eden Johnson, ardından patlak veren corona virüsü salgınıyla tüm dünyayla birlikte karşı karşıya kaldı.

Bu süreçte kendisi de corona virüsüne yakalanan Johnson, ardından başdanışmanı Dominic Cummings’in karantina kurallarını ihlal ettiğinin ortaya çıktığı skandalla uğraştı. Bu skandalın ardından Johnson ve Cummings’in arası açılırken, geçtiğimiz yıl Kasım ayında Cummings artan baskılara dayanamayarak görevini bıraktı.

‘BAŞBAKAN ACI İÇİNDE’



Cummings görevini bıraksa da İngiliz basınının gündeminden düşmüyor. Başbakan Boris Johnson’ın özel mesajları ifşa olurken, bu durumun arkasındaki ismin Dominic Cummings olduğu öne sürülüyor. Konu İngiliz basınının önde gelen gazeteleri The Times, Daily Telegraph ve Guardian başta olmak üzere pek çoğunda geniş şekilde yer buldu. Haberlerde, “Cummings, Başbakan Johnson’ın mesajlarını sızdırmakla suçlanıyor. Johnson eski danışmanı yüzünden acı içinde” ifadeleri yer alıyor.

DYSON VE SELMAN’LA KONUŞMUŞ



Cummings’in sızdırdığı iddia edilen mesajlar içerisinde Johnson’ın İngiliz teknoloji şirketi Dyson’ın kurucusu Sir James Dyson’la konuşmaları yer alıyor. Mesajlarda Johnson Dyson’a, şirket çalışanları ve vergilerle ilgili sorunları çözme sözü veriyor.

Söz konusu yazışmalar arasında uluslararası kamuoyunda gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümünden sorumlu tutulan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın mesajları da bulunuyor. Selman’ın, İngiltere Premier Ligi takımlarından Newcastle United’ı satın almak istediği sırada yaşadığı sıkıntılarla ilgili Johnson’la konuştuğu belirtiliyor.