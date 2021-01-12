İngiltere, Çin’in Sincan bölgesi ile iş yapan şirketlere yeni kurallar getirecek

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İngiliz şirketlerin kaynak sağlama konusundaki ayrıntılı incelemeleri için daha güçlü bir kılavuz oluşturulacağını belirtti.

Reuters’ta yer alan habere göre, Raab ayrıca Modern Kölelik Yasası’nda değişiklik yapılarak bunu ihlal eden şirketlere yönelik cezaların para cezalarının yanı sıra devlet ihalelerinden men edilmeyi de içerecek şekilde genişletileceğini ve Sincan özelinde yeni bir gümrük denetimi uygulanacağını söyledi.

Raab, “Oluşturduğumuz bu paket özel sektördeki ya da kamu sektöründeki hiçbir İngiliz şirketin bilerek ya da bilmeden Uygur Türklerine ve Sincan’daki diğer azınlıklara karşı işlenen insan hakları ihlallerine önayak olmadığından ya da bu ihlallerden kâr elde etmediğinden emin olmamıza yardımcı olacak” dedi.

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