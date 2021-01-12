Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İngiltere, Çin’in Sincan bölgesi ile iş yapan şirketlere yeni kurallar getirecek

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Çin'in Sincan bölgesinde Uygur Türklerine karşı kötü muamele yapıldığına dair delillerin bulunduğunu belirterek, bu bölgeden gelen ürünlerin İngiliz tedarik zicirine dahil edilmemesi için adım atılması gerektiğini söyledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 23:02, 12/01/2021
Haberler Dünya
İngiltere, Çin’in Sincan bölgesi ile iş yapan şirketlere yeni kurallar getirecek

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İngiliz şirketlerin kaynak sağlama konusundaki ayrıntılı incelemeleri için daha güçlü bir kılavuz oluşturulacağını belirtti.

Reuters’ta yer alan habere göre, Raab ayrıca Modern Kölelik Yasası’nda değişiklik yapılarak bunu ihlal eden şirketlere yönelik cezaların para cezalarının yanı sıra devlet ihalelerinden men edilmeyi de içerecek şekilde genişletileceğini ve Sincan özelinde yeni bir gümrük denetimi uygulanacağını söyledi.

Raab, “Oluşturduğumuz bu paket özel sektördeki ya da kamu sektöründeki hiçbir İngiliz şirketin bilerek ya da bilmeden Uygur Türklerine ve Sincan’daki diğer azınlıklara karşı işlenen insan hakları ihlallerine önayak olmadığından ya da bu ihlallerden kâr elde etmediğinden emin olmamıza yardımcı olacak” dedi.

İlginizi Çekebilirİngiltere'de İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek can kaybıİngiltere'de İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek can kaybı İlginizi Çekebilirİngiltere alarmda: Daha fazla kısıtlama gerekiyorİngiltere alarmda: Daha fazla kısıtlama gerekiyor
Bilim Çin Corona Dışişleri Bakanı Dünya İngiltere para
Yayınlanma Tarihi:23:01,