İngiltere, corona virüsü ile mücadele kapsamında abur cubur reklamlarına savaş açtı

Obezite oranının 1993'ten beri neredeyse ikiye katlanması ve COVID-19'un bu sorunu yaşayan kişilerde çok daha ciddi bir şekilde ilerlemesi birtakım önlemlerin alınmasını da gündeme getirdi.

Boris Johnson, COVID-19 nedeniyle yaşadığı sıkıntılı günlerden sonra obezite konusunda sert tedbirler alınmasını tavsiye etti. Yağlı ve sağlıksız yiyeceklerin reklamlarının internette ve akşam saat 9'dan önce televizyonda yayınlanmasına yasak getirilmesi için çalışmalar başladı.

KURALLAR BARLAR İÇİN GEÇERLİ OLMAYACAK

Yeni yasayla beraber restoran zincirlerinin menülerine kalori sayıları koyması gerekecek, ancak bakanlar, alkolün obeziteye nispeten küçük bir katkıda bulunduğu sonucuna vardıkları için aynı durum barlarda geçerli olmayacak.

Johnson, sektörden ve bu kadar geniş kapsamlı bir hareket için yeterli kanıt olmadığı konusunda ısrar eden reklamcılardan gelen protestolar nedeniyle bu yasak konusunda tereddütler yaşıyordu. Ancak Kraliçe’nin dün yapmış olduğu konuşmada sağlıksız yiyecek yasağından bahsetmesi çalışmaları hızlandırmasını sağladı.

İnternette yer alan reklamlar için sıkı bir yasak getirmeyi planlayan hükümet, televizyon ve internette yer alması yasaklanacak abur cuburların kapsamını belirlemek için çalışmalara devam ediyor.

YASAKLA İLGİLİ TEREDDÜTLER VAR

Eleştirmenler, kuralların çok sıkı çizilmesi halinde avokado, somon füme, humus, tereyağı, peynir ve bazı meyvelerin de reklamlarının yasaklanabileceğini söylüyor.

Reklam Standartları Kurumu da yasak kapsamında; şirketlere kuralları ihlal eden reklamları kaldırmalarını söylemekten sorumlu olacak ve kurala aykırı davranmaya devam edenlere yaptırımlar uygulanabilecek.

Hükümet tarafından dün yayınlanan belgelerde şu ifadelere yer verildi: “İnsanların sağlıklı bir kiloya ulaşmasına ve bunu korumasına yardımcı olmak, ülkemizin sağlığını iyileştirmek için yapabileceğimiz en önemli şeylerden biri. Fazla kilolu veya obezite ile yaşayan insanlar, COVID-19 nedeniyle ağır hastalık ve ölüm riski altında.”

Reklamcılık Derneği başkanı Stephen Woodford, yasakların obezite ile mücadelede etkisiz olacağını söyledi. Woodford sözlerine şöyle devam etti: “Ülkenin olumlu bir fark yaratacak dengeli, tutarlı ve kanıtlanmış politik müdahalelerine ihtiyacı var. Yasak, obezite düzeylerini azaltmayacak; ancak işleri riske atacaktır.”

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