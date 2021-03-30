İngiltere, Erdoğan’ın adımlarını inceledi: Erken seçim sinyali mi?

The Times’ın Türkiye muhabiri Hannah Lucinda Smith imzalı haberde, Türkiye’deki ekonominin kötü gidişatı ve İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılma adımına geniş yer ayrılırken, ekonomik krizin boyutu gözler önüne serildi.

Gazeteye konuşan iki çocuk annesi 49 yaşındaki Ayşe Öztürk, “Ben ne zaman pazara gitsem çantamdan hangi üründe kesinti yapabileceğimi düşünüyorum. İstanbul’da temizlikçi olarak çalışıyorum. Ocak ayında ücretimi 200 liradan 250 liraya çıkardım fakat buna karşılık gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatları da artıyor. Pazara gidiyorum, üç şey alıyorum ve fiyata bakıyorum çok yüksek. Sonraki tezgaha geçince almayı planladığım şeyi alamadan dönüyorum çünkü param kalmıyor” diyor.

Öztürk, yumurtadan, ayçiçek yağına her şeyin daha da pahalı olduğunu söylerken, “Maaşım yetmiyor. Üç ay boyunca çalışamadım ve eşim de işsiz. Devlet desteğine başvurdum ama hiçbir şey alamadım” ifadesini kullandı.

“ERKEN SEÇİM MASADA”

Resmi enflasyonun 15.6 olduğunu yazan gazete buna karşılık gayriresmi enflasyonun çok daha yüksek olduğunu yazarken, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ı gece görevden alması Öztürk’ün ve milyonlarca Türk vatandaşının durumunu çok daha kötü hale getirdi. Naci Ağbal’ın yerine Erdoğan’ın partisinde eskiden görev alan Şahap Kavcıoğlu getirildi. O da Erdoğan’ın gelenek dışı ekonomi felsefesine inanıyor: yüksek faiz yüksek enflasyon getirir. Fakat Türkiye’de kanıtlar bunun tam tersini gösteriyor” yorumunu yapıyor.

Gazete, “Yüzeyde Ağbal’ın görevden alınmasının bir mantığı yoktu. Onun zamanında Türk Lirası değer kazandı, yabancı yatırımcı Türkiye’ye geri döndü ve ona güvendiklerini gösterdi. Fakat son dönemde Erdoğan’ın hamleleri ve destekçilerini bir arada tutma hamleleri ilgiyi kötü haberlerden uzaklaştırmak için. Analistler, bunların erken seçimin masada olduğunun bir işareti olduğunu söylüyor” ifadesine yer verdi.

“MUHALEFET BAŞARISIZ”

HDP’nin kapanma süreci ve İstanbul Sözleşmesi’nden çıkma kararı ile ilgili bölüm ayıran The Times, “Kadına şiddet Türkiye’de çok tartışılan bir konu ve son aylarda onlarca kadın, daha önce polise gidip şikayette bulundukları erkekler tarafından öldürüldü. Erdoğan, Türkiye’nin AB ve ABD ile yakın ilişkiler kurmasını istediğinin sinyalini verdi fakat bu kararlar bu ilişkileri tekrar dondurucuya gönderdi. Gelecek seçimler 2023’te ve bunun daha erken olabileceğinin sinyali de var. HDP kapanırsa 600 sandalyeli mecliste 54 sandalye boşta kalacak. Erdoğan’ın partisi şu an 19 yıllık tarihinin en düşük seviyesi olan yüzde 29’da. HDP’nin kapanma sürecini destekleyen MHP ile ucu ucuna çoğunluğu sağlayabiliyor” yorumuna yer verdi.

Gazete, Erdoğan’ın son hamlelerine rağmen muhalefetin AKP’den kaçan seçmeni ele geçiremediğini de yazdı. Gazete, “Anketler Erdoğan’dan kaçanlar olduğunu fakat muhalefetin bunları bünyesine katamadığını gösteriyor” ifadesine yer verdi.

TURİZMDE BEKLENTİLER YÜKSEK AMA…

Corona virüsü salgınının da önemli bir kriter olduğunun altını çizen The Times muhabiri Smith, “Turizm Türkiye ekonomisinin yüzde 11’ine denk geliyor ve 2.2 milyon iş sağlıyor. Ülke bu sebeple yabancı tatilcilere kapılarını açmaya hevesli. Turizm Bakanı Nuri Ersoy’un yabancı turistlerin aşı sertifikası ya da negatif PCR testi olmadan gelmelerinin mümkün olduğunu açıklamasının ardından rezervasyonlar arttı. Fakat İngiliz hükümeti turistlerin tatile çıkma tarihlerini ileriye öteleyince ve Türkiye’de de vakaların artmasıyla birlikte Türkiye yeniden kırmızı listeye düştü. Turizmde beklentiler 2020’den iyi değil fakat bekledikleri kadar da parlak değil” yorumunu yaptı.

Gazeteye konuşan Marmaris’teki bir otelin CEO’su, “Her gün rezervasyon iptalleri alıyoruz ve özellikle İngiltere’den. Şimdi İngiliz tur acenteleri Temmuz için rezervasyon alıyor ve uçak ve konaklama rezervasyonları artıyor. Ben bütün Avrupa ülkeleri için aynı şekilde umutlu değilim. Geçen yıl ekonomik olarak hayatta kaldık ve zamanımızın çoğunu kredilerin yeniden ödenmesi ve yapılandırılmasıyla geçti. Bu yıl turizmin geçen yılın en az 2 katı olmasını umut ediyoruz. Eğer 2020 gibi bir daha geçirirsek yaşayamayız” dedi.

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