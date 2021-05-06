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İngiltere-Fransa hattında tansiyon yükseliyor

Londra hükümeti, balıkçılık konusunda Fransa'yla sorun yaşayan İngiltere'ye bağlı Jersey adasına yönelik abluka tehdidi sonrası adaya iki donanma gemisi gönderdi. 

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:34, 06/05/2021
HaberlerDünya
İngiltere-Fransa hattında tansiyon yükseliyor

İngiliz hükümeti, AB’den çıkışı olarak bilinen Brexit sonrası imzalanan İngiltere-AB Ticaret Anlaşması sonrası ilk krizi Fransa ile yaşıyor. İngiltere’nin, Fransa’nın 22 kilometre dışında yer alan Jersey Adası’na  avlanmaya devam etmek isteyen Fransız balıkçı teknelerinden, geçmişteki balıkçılık faaliyetlerine dair kanıt sunmalarını istemesiyle tansiyon yükseldi.

Emannuel Macron yönetimindeki Fransa, Londra hükümetinin talebine tepki gösterdi. Fransız balıkçılar ise adanın limanını ablukaya alma tehdidinde bulundu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, abluka tehdidi sonrası İngiliz hükümetinin Jerseye 2 donanma gemisi göndermesinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron bölgeye askeri tekne göndereceğini duyurdu. Gemilerin bugün Jersey’e varması bekleniyor.

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