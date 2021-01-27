İngiltere hükümeti yeni corona önlemlerini açıkladı

İçişleri Bakanı Priti Patel de İngiltere dışına seyahat etmek isteyenlerden, yazılı bir form doldurmalarını ve seyahatlerinin nedenlerini açıklamalarını isteyeceklerini söyledi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, İngiltere’ye her gün çok sayıda kişinin giriş-çıkış yaptığını belirten Patel, hükümetin bu sayıyı azaltmaya çalıştığını belirtti. Patel, “Dünya birincisi aşılama programımıza yönelik riskleri azaltmayı hedefliyoruz” dedi.

Uygulama İngiliz vatandaşları ve İngiltere’de oturma izni olanları da kapsayacak. Otellerde karantinaya girenler, otel ücretlerini kendileri ödeyecek. Benzer bir uygulama Avustralya ve Yeni Zelanda’da da uygulanıyor.

İngiltere’deki yeni önlemlerle ilgili ayrıntılar ise önümüzdeki hafta Sağlık Bakanlığı tarafından açıklayacak.

İŞÇİ PARTİSİ: YETERLİ DEĞİL

Ana muhalefetteki İşçi Partisi ise hükümetin açıkladığı önlemleri yeterli bulmadı. İşçi Partisi lideri Keir Starmer, İngiltere’ye yurt dışından gelen herkesin otellerde karantinaya girmesi gerektiğini söyledi.

İngiliz medyasına göre İçişleri Bakanı Priti Patel de bugüne kadar uygulamanın tüm ülkeleri kapsaması gerektiğini, aksi halde etkisiz kalacağını savunuyordu.

Priti Patel’e Avam Kamarası’nda, plan kapsamında kaç kişinin otellerde karantinaya alınacağı soruldu. Patel, hükümetin elinde belli rakamlar olduğu söyledi, “Bu rakamları zamanı gelince paylaşacağız” dedi.

British Airways, Virgin Atlantic ve EasyJet hava yolları, karantina uygulaması planlarına karşı çıkmış ve hükümetten havacılık sektörü için destek paketi istemişti.

İngiltere’de corona virüsü neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı dün 100 bini aşmıştı.

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