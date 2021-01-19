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İngiltere kaynaklı corona mutasyonu bir ülkede daha tespit edildi

İngiltere’de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olan corona virüsü mutasyonu Kuveyt’te tespit edildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:13, 19/01/2021
Haberler Dünya
İngiltere kaynaklı corona mutasyonu bir ülkede daha tespit edildi

İngiltere'de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olduğu belirtilen Covid-19'un yeni türü yayılmaya devam ediyor. Kuveytli yetkililer, ülkede Covid-19 mutasyonunun ülkede görüldüğünü açıkladı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, mutasyonlu vakaların İngiltere'den gelen 2 kişide tespit edildiğini duyururken, “2 vakanın İngiltere'de yaptığı PCR testi negatifti. Ancak Kuveyt'te yapılan testlerde mutasyonlu corona virüsü tespit edildi” ifadesini kullandı. Kişiler hakkında daha fazla açıklama yapılmazken, karantina altına alındıkları vurgulandı.

Kuveyt'te toplam corona virüsü vaka sayısı 158 bin 244'e ulaşırken, ülkede coronadan kaynaklanan can kaybı 948 olarak açıklandı. (İHA)

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