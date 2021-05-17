İngiltere kısıtlamalar gevşedi

İkinci Dünya Savaşı’ndan beri ülkede en katı kısıtlamaların uygulandığı bir dizi tecrit önleminin ardından İngiliz’lerin çoğu bugünden itibaren birbirlerine sarılmakta, barlarda dikkatlice bira içmekte, restoranların içinde yemek yiyebilmekte ya da sinemaya gitmekte özgür olacak.

Son 100 yılın en büyük sağlık kriziyle mücadele eden İngiliz hükümeti sıkı önlemler boyunca halkın gündelik hayatı üzerindeki otoritesini artırdı. İngiltere’de tecrit boyunca polisler partileri ve gösterileri dağıtırken, dini toplanmaları yasaklandı, parti yapan gençlere 10,000 sterlini ($14,000) bulan rakamlarda ceza kesildi.

İngiliz oyuncu Joanna Lumley, The Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, “Ulaşabildiğim herkese gerçekten sarılacağım” dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise insanları tedbirli olmaya çağırırken, ilk defa Hindistan’da tespit edilen koronavirüs mutasyonunun İngiltere’nin Haziran’da gerçekleşecek nihai açılışını erteleyebileceğine dair uyarıda bulundu.

İngiltere’de bugünden itibaren 30 kişiye kadar gruplar için dışarda toplanlamalar serbest olacak, aileler evin içinde buluşabilecek; kafeler, barlar ve restoranlar içerde hizmet verebilecek; bakımevi sakinlerinin beş ziyaretçisi olabilecek; ve maske takmak artık okullarda zorunlu olmayacak.

Önlemlerin gevşetilmesiyle birlikte uluslararası seyahat yasağı da kaldırıldı.

İngiltere ekonomisi coronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl son 300 yılın en kötü gerilemesini yaşarken, hükümet şirketleri ve işleri kurtarmak için milyarlarca sterlin harcadı. Merkez bankası tahvil alım programını iki katına çıkardı.

Yasaklar her ne kadar gevşetiliyor olsa da, coronavirüs toplumda büyük bir yara açtı. Salgının başlangıcından bu yana dünyanın beşinci büyük can kaybını kaydeden İngiltere’de yaklaşık 128,000 kişi COVID-19’dan yaşamını yitirdi.