İngiltere parlamentosunda Prens Philip için saygı duruşu

İngiltere parlamentosunda geçtiğimiz cuma günü hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip’in anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve milletvekillerinin katılımıyla gerçekleşen sosyal mesafeli saygı duruşunun ardından Johnson, Prens Philip’in “yeni fikirleri” ile “milyonların hayatına dokunduğunu” ve “ülkeyi daha iyi bir yer haline getirdiğini” ifade etti.

Başbakan Johnson, Prens Philip’in olağanüstü Elizabeth dönemini sürdürdüğünü belirterek, Philip’in ara sıra diplomatik protokolün ince noktalarından geçtiğini fakat dünyanın ona karşı olmadığını sözlerine ekledi.

“ZAMANIN ÖTESİNDE BİR ADAM”

İngiltere’nin eski Başbakanı Theresa May ise yaptığı açıklamada, Prens Philip’in “zamanının ötesinde bir adam” olduğunu ifade etti.

İşçi partisi lideri Sir Keir Starmer, dükün yaşamının “modern Britanya’yı şekillendirdiğini” kaydederek, “Ulusal hikayemizde de çok ihtiyaç duyulan istikrarı sağladı” dedi.

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, Prens Philip ile Kraliçe’nin ilişkisini “gerçek bir ortaklık” olarak tanımlayarak, erkeklerin genellikle otorite pozisyonlarında olduğunu, fakat Prens Philip’in “güçlü bir kadınla evli olma zorluğu ile karşı karşıya olduğunu” ifade etti.

Galler Başbakanı Mark Drakeford ise, “Yaşanmış istisnai bir hayatın sonunda en içten sempatimizi iletiyoruz” dedi.

İrlanda Başbakanı Arlene Foster yaşamını yitiren Prens Philip için, “Gençliğimiz, Birleşik Krallığımız ve dünya için gerçek bir kuşaklar arası miras” ifadelerini kullandı.

JOHNSON ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLMUŞTU

Başbakan Johnson, Prens Philip’in ölümünün ardından Başbakanlık ofisinde yaptığı bir açıklamada görünüşü nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu. İngiltere medyasında Johnson’ın “perişan” ve “saygısız” göründüğü ifade edilmiş, Johnson’ın Prens Philip’in ölümüyle ilgili açıklama yaptığı kürsüde dağınık görünen imajı saygısızlık olarak nitelendirilmişti.

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