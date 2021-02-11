İngiltere Sağlık Bakanı Hancock’tan tatil yorumu: Elimizden geleni yapıyoruz

İngiltere’nin güney batısında tatil planı yaptığını söyleyen Hancock, Sky News’a yaptığı açıklamada, “İnsanların kesin bir şey duymak istediğini biliyorum ama pandemi döneminde kesin konuşmak zor. İnsanların bu yaz tatil yapabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” dedi.

MUTASYON YANITINA BAĞLI



İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps da, İngilizlerin bu sene yurt içinde ya da dışında tatil yapıp yapamayacaklarının corona virüsünün ve özellikle yeni mutasyonlarının aşılara nasıl cevap vereceğine bağlı olduğunu söylemişti.

Shapps, “Maalesef insanların tatile gidip gidemeyeceği konusunda kesin bir şey söyleyemiyorum” demişti.