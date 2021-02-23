İngiltere Türk aşçıyı konuşuyor: ‘Öpücük’ davası

İngiltere, bir restoranda yaşanan taciz iddiasına ilişkin davayı tartışıyor. Manchester şehrinin yakınlarındaki Macclesfield bölgesinde yaşanan olayın taraflarından biri Türk aşçı Neşet Günbat.

Evli ve iki çocuk babası olan Günbat, aynı restoranda beraber çalıştığı 19 yaşındaki üniversite öğrencisi garson tarafından tacizle suçlandı. Davanın seyri açısından ismi paylaşılmayan garson, 2019 yılında söz konusu restoranda çalışmaya başladığını ve Günbat’ın başlarda çok iyi bir iş arkadaşı olduğunu söyledi.

Bir akşam mesaisini bitirdikten sonra arabasına yöneldiğini belirten garson, “Arabanın camından eğildi ve beni öpmek istedi. Hayır dedim ancak kollarını bana doladı ve yeniden öpmek istedi. Hayır diye tekrarlamama rağmen yanağımla dudağım arasında bir noktadan öptü. Kimseye söylemeyeceğini söyledi ancak ben birine söyleyeceğimi aktarınca uzaklaştı” ifadelerini kullandı.

‘TELEFONU ÇIKARINCA KAÇTI’



Şok yaşadığını ancak okul için paraya ihtiyacı olması nedeniyle restoranda çalışmaya devam ettiğini ifade eden genç kadın, “İkinci olayda restoranın arka kapısının dışında bir sandalyede oturuyordum. Beni takip ederek peşimden geldi. Kollarını omuzlarıma doladı ve onu itmeme rağmen beni öptü. Güçlükle kurtuldum ve büyükbabamı arıyor numarası yaptım. Restoranın içine kaçtı. Ben de tuvalete girdim ve annemi aradım. Üniversite için biriktirdiğim gelirden olacak olsam da işi bıraktım ve polise bildirdim” dedi.

‘KÜLTÜRÜMÜZDE NORMAL’



Mahkemede ifade veren Günbat ise şunları söyledi:

“Ona karşı hiçbir zaman cinsel bir niyetim olmadı. Herkese aynı şekilde davranırım. Arabasındayken şakalaşarak yanına gittim ve arkadaşça yanağından öptüm. İkinci olayda gece mesaisinde temiz hava almak için dışarı çıkmıştım. O da sandalyede oturuyordu. Birçok gün beraber mesai yaptık, neden ona cinsel bir şekilde yaklaşayım? Evliyim ve eşim nisan ayında üçüncü çocuğumuzu doğuracak. Bizim kültürümüzde oldukça dostça ve arkadaşçayız. Kötü niyetli hiçbir şey yapmadım. Bizim inancımıza göre bu normal. Tüm çalışanlar arkadaşça şakalaşırız. Onu ikinci seferde dudağından öpmedim. Telefonla konuşuyordu bunu zaten yapamazdım. Neden ilk seferinde bana rahatsız olduğunu söylemedim. Ben de bir daha yapmazdım.”

Daily Mail’in haberine göre suçlu bulunduğu takdirde 10 yıl hapis cezası alması gündemde olan Günbat, suçlamalardan aklandı.