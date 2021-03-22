İngiltere Türkiye’ye gönderme planları yaparken… Türk şoförün kullandığı TIR’da kaçak göçmenler çıktı

Corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İngiltere’de son haftaların en sıcak gündem maddelerinden biri de yasa dışı göçmen sorunu. İçişleri Bakanı Priti Patel’in tartışma yaratan planının konuşulduğu ülkede, son olarak bir Türk şoförü İngiliz medyasının gündeminde.

İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA) yetkilileri, alınan bir ihbar üzerine sürücüsü Türk olan bir TIR’ı M25 otoyolu üzerinde durdurdu. TIR’da yapılan aramada, aracın dorsesinde 16 kaçak göçmenin saklandığı belirlendi. NCA ekipleri ve polis, 36 yaşındaki ismi açıklanmayan Türk şoför ve 16 göçmeni gözaltına aldı.

Türk şoförün sorgusunun devam ettiği öğrenilirken, göçmenlerin Pakistan, Fas ve Cezayir uyruklu oldukları belirlendi.

Konuyla ilgili Daily Mail’e konuşan NCA’dan Chris Hill, “Yasa dışı göçmen kaçakçılığı, sınırın her iki tarafında hem İngiltere hem de Avrupalı komşularımız için güvenlik tehdidi oluşturuyor. Ayrıca insanların hayatı da riske atılıyor. Partnerlerimizle birlikte çalışarak bu durumun önüne geçmeliyiz” dedi.

TÜRKİYE’YE GÖNDERME PLANI

İngiliz basını, geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Priti Patel'in göçmenlerle ilgili yeni bir plan hazırlığında olduğunu öne sürmüştü. Patel'in Manş Denizi'ni geçerek ülkeye gelen göçmenlerin önüne geçmek istediğini yazan Daily Mail, bunun için ‘geri gönderme' formülünün değerlendirildiğini aktardı.

Bu noktada öne çıkan iki seçenek olduğunu yazan Daily Mail, ilk seçeneğin göçmenlerin İngiltere'ye gelmek için yola çıktığı ülkeye geri gönderilmesi, ikinci seçeneğin ise anlaşma neticesinde üçüncü bir ülkeye gönderilmesi olduğunu savundu. Gazeteye göre ikinci seçenek için Türkiye'nin adının öne çıktığı iddia edildi.