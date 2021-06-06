İngiltere: Yasakların biteceği kesin değil

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, bugün yaptığı açıklamada ülke genelindeki Covid-19 yasaklarının kaldırılma planının belirsiz olduğunu söyledi.

Daha önce açıklanan takvimde 21 Haziran’da corona virüsü yasaklarının tamamen kaldırılacağını açıklayan İngiliz bakan, “Henüz son bir karara varmak için çok erken. Başbakan, ben ve ekibimiz bu hafta boyunca bütün verileri inceleyeceğiz. Biz 21 Haziran tarihini daha önceden telaffuz etmiştik fakat bunun sebebi insanlara bir süre tanımaktı” dedi.

Sky News’e konuşan Hancock, “Biz şu aşamada 21 Haziran’da açılmaya hayır demiyoruz” ifadesini kullandı.