İngiltere’de 2.5 milyondan fazla insan ikinci doz aşıyı oldu

İngiltere’de corona virüsü salgınında son 24 saatte 4 bin 715 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 329 bin 180’e ulaştı. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) ise ülkede 2.5 milyondan fazla kişiye de ikinci doz Covid-19 aşısının uygulandığını açıkladı.

Ulusal Sağlık Sistemi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 25 milyondan fazla kişiye ilk doz corona virüsü aşısının uygulandığı İngiltere’de 2.5 milyondan fazla kişiye de ikinci doz Covid-19 aşısının uygulandığı belirtildi.

Yaklaşık 900 bin kişinin ikinci dozunu geçen hafta aldığı ve bunu da bir önceki haftanın yaklaşık iki katı olduğu ifade edildi.

NHS’DEN “AŞI OLUN” ÇAĞRISI

NHS birinci basamak Sağlık Müdürü Dr. Nikki Kanani, “İngiltere’deki NHS şu anda 25 milyon insanı aşıladı ki bu ülke çapında hızla çalışmaya devam eden NHS personeli için inanılmaz bir başarı. Henüz ilk dozu almamış insanlardan biri iseniz, lütfen gelin. Sadece sizi değil çevrenizdekileri de koruyacak olan hayat kurtaran Covid-19 aşısını olun” ifadelerini kullandı.