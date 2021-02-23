İngiltere’de aşı pasaportu uygulaması tartışılıyor

İngiltere’de Covid-19 nedeniyle aksayan uluslararası seyahatlerin güvenli bir şekilde sağlanabilmesi ve ülke içindeki sosyal etkinlik alanlarına girilebilmesi için aşı pasaportu uygulanması fikrinin değerlendirileceği duyuruldu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İngiltere’de Covid-19 aşısı olanların bir belgeye sahip olması fikrinin gözden geçirileceğini belirterek, etkinlik alanlarındaki ziyaretlere izin vermek için bir sertifika kullanmanın “İngiltere için bir yenilik” olacağını belirtti.

Johnson, bir bara veya tiyatroya gitmek için göstermeniz gereken bir belgeye sahip olmanın daha önce bir benzerinin yaşanmadığını ifade etti.

“AŞI OLAMAYAN KİŞİLERE KARŞI AYRIMCI OLAMAYIZ”

İnsanların Covid-19 “statüsünü” kanıtlamak için aşı pasaportu veya sertifika kullanmalarının “derin ve karmaşık bir konu” olduğunu belirten Johnson, aşı pasaportlarının uygulanmaya konmasında “yetkilendirme” veya “insanlara yasak koyma” gibi “etik sorular” olduğunu ifade etti.

Johnson, “Aşı olamayan kişilere karşı ayrımcı olamayız. Bu tıbbi bir neden olabilir veya bazı insanlar aşı olmayı reddedebilir” dedi. Johnson ayrıca, İngiltere’nin Covid-19 aşısı olmayanlara karşı “ayrımcı olamayacağını” sözlerine ekledi.

Ancak konuyu aşılama programındaki ilerleyişle aynı zamanda ele almanın mümkün olduğunu söyleyen Johnson, aşı pasaportu fikrinin gözden geçirileceğini, bu incelemeye Kabine Ofisi Bakanı Michael Gove’un başkanlık edeceğini aktardı.

ULUSLARARASI SEYAHATLERDE AŞI PASAPORTU UYGULANACAK

Johnson, aşı pasaportunun uluslararası seyahatleri güvenli bir şekilde yeniden açmanın bir yolu olduğunu ve diğer ülkelerin beklentilerinin de bu yönde olduğunu ifade ederek, uluslararası seyahatlerde aşı pasaportunun uygulanacağını açıkladı.

İngiltere’de Covid-19 aşılama programıyla bugüne kadar 17,9 milyon insan aşılandı. Daha önce 50’li yaşlarda olan herkesin Mayıs ayına kadar, tüm yetişkinlerin ise Eylül ayına kadar aşılamasının hedeflendiği duyurulmuştu. İngiltere’de Covid-19 nedeniyle uygulanan ulusal kısıtlamaların ise 21 Haziran’da tamamen kaldırılması planlanıyor.

İngiltere'de toplam vaka 4 milyon 134 bin 639’a, toplam can kaybı ise 121 bin 305'e yükseldi.

İlginizi Çekebilir İngiltere Türk aşçıyı konuşuyor: 'Öpücük' davası