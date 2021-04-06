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İngiltere’de aşılamaya güç katacak adım: Moderna aşıları bu ay başlıyor

Aşılama kampanyasına tüm hızıyla devam eden İngiltere'de kritik bir adım atılıyor. Aşı Dağıtım Bakanı Nadhim Zahawi, ülkede bu ay itibarıyla Moderna aşılarının da uygulanmaya başlanacağını söyledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:00, 06/04/2021
HaberlerDünya
İngiltere’de aşılamaya güç katacak adım: Moderna aşıları bu ay başlıyor

İngiltere Aşı Dağıtım Bakanı Nadhim Zahawi, bu ayın ortasında Moderna’nın COVID-19 aşısının dağıtımına başlayacaklarını ve aşılama programının hükümetin hedefleri doğrultusunda ilerlediğini söyledi.

Aşılamanın Nisan ortasında başlayıp başlamayacağı sorusu üzerine Zahawi, “Evet, öyle” dedi.

Zahawi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Nisan ayının üçüncü haftasında yapılmaya başlanacak” diyerek hükümetin tüm yetişkinlere COVID-19 aşısının ilk dozunu Temmuz ayı sonuna kadar verme hedefine ulaşacağından emin olduğunu da ifade etti.

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