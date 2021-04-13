İngiltere’de baltalı şahıs paniği

İngiltere'de balta taşıyan şahıs paniğe neden oldu. Başkent Londra’da bulunan Buckingham Sarayı yakınlarında üzerinde balta taşıyan bir kişinin, silahlı saldırı şüphesi ile polis tarafından gözaltına alındı.

Londra polisi, Buckingham Sarayı’nı Trafalgar Meydanı’na bağlayan merkezi bir yol olan The Mall caddesinde balta taşıyan bir adamın gözaltına alındığını bildirdi.

Polis, olayda herhangi bir yaralanma olmadığını ifade ederken, polis memurlarının bölgede yerel saatle 18.30 civarında devriyede oldukları sırada balta taşıyan şahsı tespit ettiklerini kaydetti. Şahsın 40’lı yaşlarda olduğunu belirten polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.