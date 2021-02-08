İngiltere’de bütün mültecilere Covid-19 aşısı yapılacak

İngiltere’de ülkede yasa dışı bir şekilde bulunan ya da bulunmayan bütün mültecilere corona virüsü aşısı yapılacağı duyuruldu. Haber, ülkenin çok satan tabloid gazetelerinden Daily Mail’de yayınlandı.

Haberde, İngiltere’ye yasa dışı bir şekilde gelen ve halen ülkede bulunan mültecilere de corona virüsü aşısı yapılacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada aşı olmaya gelen kaçak göçmenlerle ilgili işlem başlatılmayacağını ve İçişleri Bakanlığı’nın devreye girmeyeceği kaydedildi.

Hükümet sözcüsü, “Mülteci statüsünden bağımsız olarak ülkede yaşayan herkese corona virüsü aşısı yapılacaktır. Amacımız sürü bağışıklığını artırmak” dedi.