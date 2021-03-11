İngiltere’de can kaybı 125 bini aştı

İngiltere’de Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 181 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 125 bin 168’e yükseldiği belirtildi.

Ülkede son 24 saat içinde 6 bin 753 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 241 bin 677’ye yükseldi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, 23 milyon kişinin Covid-19’a karşı aşılandığı, 1,3 milyon kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

YANLIŞ TEST SONUÇLARI NEDENİYLE ÖĞRENCİLER OKULA GİDEMİYOR

İngiltere’de uzmanlar okulların açılmasıyla beraber öğrencilere uygulanan ve hızlı sonuç veren Covid-19 testlerinin “yanlış” sonuçlanması nedeniyle bazı öğrencilerin haksız yere kendini izole etmek zorunda kaldığını belirtti.

Laboratuvar incelemesi gerektirmeden 20 dakikada sonuç veren testlerin ardından “pozitif” sonuç alan öğrencilerin daha güvenilir sonuç almak amacıyla PCR testi yaptırdığı ve “negatif” sonuç aldığı bildirildi. Uzmanlar, yapılan testlerin farklı sonuçlanmasının karışıklık meydana getirdiğini ve ailelerin endişeli olduğunu belirtti.

ASTRAZENECA AŞISINA DEVAM EDİLECEK

İngiltere’nin İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin “kan pıhtılaşmasına” neden olduğu şüphesi ile AstraZeneca aşısının kullanımını askıya almasının ardından İngiltere’de aşılamanın devam edeceği belirtildi. Yapılan açıklamada ayrıca, kan pıhtılarının doğal olarak oluşabileceği ifade edildi.

AB’de AstraZeneca aşısı ile aşılanan 3 milyondan fazla kişide 22 kan pıhtısı vakası rapor edildikten sonra 9 Avrupa ülkesi aşının kullanımını durdurduğunu açıkladı.

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