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İngiltere’de corona kısıtlamaları gevşetildi, işletmeler yeniden açıldı

İngiltere’nin başkenti Londra’da corona virüsüyle (Covid-19) mücadele kapsamında kapatılan işletmeler aylar sonra yeniden açıldı.

Güncellenme: 17:54, 12/04/2021
HaberlerDünya
İngiltere’de corona kısıtlamaları gevşetildi, işletmeler yeniden açıldı

Corona virüsü salgınında vaka ve can kaybı sayılarının düştüğü İngiltere'nin başkenti Londra'da corona salgını nedeniyle ulusal karantina kapsamında 5 Ocak'ta kapatılan işletmeler belirlenen önlemler altında bu sabah yeniden açıldı.

İngiltere hükümetinin, normalleşme sürecinin 4 aşamalı yol haritasına göre, 97 gün sonra kuaförler, mağazalar, kütüphaneler açılırken restoran ve barlar açık alanlarda müşterilere hizmet verilebilecek.

Ülkede yasakların kalkmasıyla, açık alanda tekrar hizmet vermeye başlayan işletmelere yapılan rezervasyonlarda yoğunluk yaşanırken, uzun zamandır kapalı olan kuaförlerin de önünde uzun kuyruklar oluştu.

İngiltere’de son 7 ayda Covid-19’a bağlı en düşük günlük can kaybı kayıtlara geçti. Ülkede corona virüs salgınında 7 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 127 bin 87’ye yükseldi. Bin 730 vakanın daha tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 369 bin 775’e yükseldi.

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