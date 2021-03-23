İngiltere’de coronadan hayatını kaybedenler anıldı

Dünya genelinde corona virüsü (Covid-19) salgınının etkisi sürerken, İngiltere'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler unutulmadı. Başkent Londra'da bulunan St. Thomas Hastanesinin önünde düzenlenen törenle salgında yaşamını yitirenler anıldı.

Anma törenine sağlık çalışanları, İngiliz ordusuna mensup askerler ve İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) CEO’su Simon Stevens da katıldı. Hastanenin bahçesinde gerçekleştirilen törende, salgında yaşamını yitirenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından hastane bahçesinde bulunan ve İngiliz-Jamaikalı hemşire Mary Seacole’un heykelinin önüne çiçek bırakıldı.

Wembley Stadyumu, London Eye, Trafalgar Meydanı, Galler Parlamento binası, Cardiff Kalesi ve Kuzey İrlanda’daki Belfast Belediye Binası gibi sembolik bölgeler de corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenleri anmak için saat 20.00’de ışıklandırılacak.

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