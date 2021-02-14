İngiltere’de Covid-19’a bağlı 258 can kaybı

İngiltere’de corona virüsü (Covid-19) salgınında can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 258 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 117 bin 166’ya yükseldiği bildirildi. Ülkede son 24 saat içinde 10 bin 972 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 38 bin 78’e yükseldi.

15 MİLYON İNSAN AŞILANDI

İngiltere’de Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, bugüne kadar toplamda 15 milyon kişinin Covid-19’a karşı aşılandığı belirtildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ilk olarak 8 Aralık’ta başlayan aşılamadan sonra iki ay içinde 15 milyon insanın aşılanmasını “olağanüstü bir başarı” ve “ulusal çaba” olarak değerlendirdi.

İngiltere Aşı Bakanı Nadhim Zahawi ise, Nisan ayı sonuna kadar 50’li yaşların üzerindeki herkesin aşılanması sağlanana kadar “dinlenmeyeceğini” belirtti. (İHA)

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