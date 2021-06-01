İngiltere’de eğitime geri dönüş projesi: Arayı kapatmak için ders süreleri uzayacak

Corona virüsü salgını dolayısıyla en çok sekteye uğrayan alanların başında eğitim ve öğretim geldi… Salgın dolayısıyla uzaktan eğitim sistemine geçen Türkiye’de bugün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Telafide Ben de Varım” projesini tanıttı. Selçuk, isteyen öğrencilerin karnelerinin 18 Haziran’da erişime açılacağını söylerken bugün İngiliz basınından dikkat çekici bir haber geldi.

İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Times, İngiliz hükümetinin uzaktan eğitim sonrasında “çocukları kurtarma” planını yazdı. Gazetenin ele geçirdiği belgelerde çocukların eğitimde geri kalmamaları için yapılacak adımlar açıklanırken, İngiliz hükümetinin çocukların eğitimi için 1.5 milyar sterlini (yaklaşık 18.1 milyar TL) gözden çıkardığı görülüyor.

Öte yandan çocukların eğitimden geri kalmamaları için 2022 yılından itibaren çocukların okulda ekstra 100 saat daha okulda eğitim görmelerinin gündemde olduğu belirtildi. Böylelikle çocuklar haftada minimum 35 saat eğitim görebilecek. 56 sayfalık belgenin yüzde 90 oranında tamamlandığını yazan The Times, raporun Nisan ayından beri değişikliğe uğradığını da hatırlattı.

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