İngiltere’de en yüksek günlük can kaybı…

İngiltere’de corona virüsü (Covid-19) salgınının başlamasından bu yana en yüksek günlük san kaybı yaşandı. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte bin 610 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 91 bin 470’e yükseldiği belirtildi. Son 24 saat içinde 33 bin 355 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 466 bin 849’a yükseldi.

HER 10 KİŞİDEN BİRİNDE VİRÜS VAR

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yapılan açıklamada, İngiltere’de son bir ayda yaklaşık her 10 kişiden 1'nin Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Bir önceki ayın sonuçlarıyla karşılaştırıldığında enfeksiyon oranının iki katına çıktığını aktaran ONS, ayrıca İngiltere’de kaydedilen ölümlerin yaklaşık 4'de 1'nin yalnızca bakım evlerinde yaşayan insanların oluşturduğunu açıkladı.

Öte yandan İngiltere’de hükümetin verilerine göre, toplamda 4,2 milyon kişi Covid-19 karşı aşılandığı belirtildi. (İHA)

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