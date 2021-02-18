Facebook’a ‘okul kabadayısı’ tepkisi

Avustralya’da hazırlanan ve birkaç gün içinde yasalaşması beklenen yeni teknoloji tasarısına göre Google ve Facebook, haber ve diğer içerikleri kullanabilmek için basın yayın şirketlerine para ödemek zorunda kalacak. Facebook, bu yasaya karşı ülkedeki tüm medya içeriğini sürpriz bir şekilde durdurdu.

İngiltere’de News Media Association Başkanı Henry Faure Walker, Facebook’un küresel pandemi sırasındaki yasağının “okul kabadayısı gibi davranan ve güya hizmet ettiği vatandaşlarına ve müşterilerine saygı göstermeksizin güçlü pozisyonunu korumaya çalışan tekel güçlerin klasik bir örneği” olduğunu belirtti.

‘EŞİT ŞARTLAR AMACIYLA’

Walker, “Facebook’un Avustralya’daki eylemi, dev teknoloji şirketleri ve haber yayıncıları arasında eşit şartlar oluşturmak amacıyla güçlü regülasyonlar getirmek için İngiltere de dahil olmak üzere dünya genelinde neden yasalara ihtiyaç duyduğumuzu gösteriyor” dedi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison da Facebook’un bu kararını “küstahça” bulmuş ve bunun kendilerinde “hayal kırıklığı yarattığını” açıklamıştı.