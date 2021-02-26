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İngiltere’de ‘IŞİD gelini’ için karar çıktı: Dönüşüne izin yok

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, 2015'te terör örgütü IŞİD'e katılmak için Suriye'ye giden ve vatandaşlıktan çıkarılan Shamima Begum'un ülkeye dönemeyeceğine hükmetti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:07, 26/02/2021
HaberlerDünya
İngiltere’de ‘IŞİD gelini’ için karar çıktı: Dönüşüne izin yok

‘IŞİD’in gelini’ olarak tanınan Shamima Begum'un İngiltere’ye dönüş sürecine dair yeni bir gelişme yaşandı. 2015 yılında İngiltere'den ayrılarak Suriye'de terör örgütü IŞİD’e katılan Begum'un İçişleri Bakanlığı tarafından İngiliz vatandaşlığı düşürülmüş, Begum vatandaşlığını geri almak için dava süreci başlatmıştı.

16 Temmuz 2020’de Temyiz Mahkemesi, İngiliz vatandaşlığının hukuki mücadelesini verebilmesi için Begum’un İngiltere'ye geri dönmesine izin vermişti. Ancak bugün İngiltere Yüksek Mahkemesi’nde oy birliği ile alınan kararla Begum'un ülkeye dönerek vatandaşlığı için mücadele etmesi yönündeki başvurusu reddedildi.

ULUSAL GÜVENLİK RİSKİ OLUŞTURUR

2019 yılında dönemin İçişleri Bakanı Sajid Javid, IŞİD’e katılan Begum'un ulusal güvenlik gerekçesi ile vatandaşlığını iptal etmişti. Geçtiğimiz Temmuz ayında Temyiz Mahkemesi tek adil yolun İngiltere'ye geri dönmesi olduğunu kanaat getirirken, İçişleri Bakanlığı Temyiz Mahkemesi’nin kararının “önemli ulusal güvenlik riskleri” oluşturacağı gerekçesiyle tekrar gözden geçirilmesini talep etmişti.

Bugün alınan yeni kararın ardından Yüksek Mahkeme Başkanı Lord Reed, “hükümetin Begum'un İngiltere'ye dönmesini engelleme hakkına sahip olduğunu” ifade etti.

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