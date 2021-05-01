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İngiltere’de kanalizasyon krizi: 300 ton yağ tıkadı

İngiltere'de su temini yönetimi ile atık su arıtımından sorumlu su idaresi, Birmingham kentinin kanalizasyonunun 300 tonluk yağ kütlesi sebebiyle tıkandığını ve temizleme işleminin haftalarca süreceğini açıkladı.

Güncellenme: 16:01, 01/05/2021
HaberlerDünya
İngiltere’de kanalizasyon krizi: 300 ton yağ tıkadı

İngiltere kanalizasyon ve su idaresi Seven Trent tarafından yapılan açıklamada, “Ekipler, Birmingham, Hodge Hill’de bir kanalizasyon kanalını tıkayan dev bir yağ dağını temizlemek için çok çalışıyorlar. Bir metre yüksekliğinde ve 1000 metreden uzun olduğu tahmin edilen yağ dağının 300 ton ağırlığında olduğuna inanılıyor.

Tıkanıklığın gerçek boyutu, kaldırılıncaya kadar bilinmeyecek olsa da muhtemelen Severn Trent’in uğraştığı en büyük tıkanıklardan biri. Ekipler, bütün gün yağ dağıyla uğraşıyor fakat temizliğin Hazirana kadar sürmesi bekleniyor” denildi.

Tıkanıklığa, ıslak mendil, bezler ve sıhhi ürünler de dahil olmak üzere kanalizasyonda çözünmeyen ürünlere yapışan pişirme yağları ve gres yağlarının sebep olduğu belirtildi.

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İngiltere Sağlık
Yayınlanma Tarihi:15:59,