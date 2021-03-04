İngiltere’de kedi paniği yaşandı

İngiltere’nin başkenti Londra’da faaliyet gösteren Euston İstasyonundan Manchester’a hareket eden tarifeli trenin üzerindeki korku yarattı. Hızlı trenin üzerinden geçen yüksek gerilim hatlarının kediyi çarpmasından endişe eden yetkililer kediyi kurtarmak için seferber oldu.

İKİ BUÇUK SAATTE KURTARILDI

İstasyon personeli, kediyi indirmek için iki buçuk saatlik çabanın ardından, kedi trenin yanında bulunan çöp kutusu yardımıyla bulunduğu yerden indirildi.

Yetkililer, hızla giden bir trenden düşme tehlikesine ek olarak, trenin 25 bin voltluk elektrik hatlarıyla beslendiğini, bu durumun kedi için çok tehlikeli olduğunu söyledi.

Seferin aksaması nedeniyle metroda bekleyen yolcular başka bir trene aktarıldı. Öte yandan, Euston Ağ Tren istasyonu yöneticisi Joe Hendry, “Neyse ki bu kediyi merak öldürmedi ve dokuz canından birini kullanmaktan kaçındığı için mutluyuz” dedi.